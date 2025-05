Charles de Abreu, director del centro de I+D de ArcelorMittal en Avilés: "Asturias tiene un futuro prometedor; tiene elementos para ser una región fuerte"

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acoge desde hoy y hasta el jueves el I Foro de Innovación ArcelorMittal-CYTED 2025, con el título "IA y futuro sostenible. Conectando la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la industria avanzada". Representantes de 23 países asistirán al evento, que solo será abierto al público el miércoles. En él se analizarán los retos globales de futuro. "Es una manera de presentar Asturias y su potencial al mundo, y tener impacto de visibilidad . Será un primer evento en el que aprender para el futuro", asegura Charles de Abreu, el máximo responsable de I+D de ArcelorMittal en España y Brasil.

¿Por qué España y Brasil?

Iniciamos el año pasado una nueva estrategia de I+D conformando una estructura formal entre España y Brasil, un tándem que explora diferentes proyectos comunes y en el que existe complementariedad. España aporta más ideas y Brasil está más próximo a las unidades de producción. Además, existe intercambio de investigadores para formación durante periodos temporales, y ya han surgido proyectos. Además, nos sirve para mapear los potenciales socios externos con los que trabajar: Universidad, centros tecnológicos, de I+D, empresas, start ups...

¿Y qué papel juega Asturias?

Tiene una contribución muy extensa, porque ya había esa colaboración, y ahora se intensifican las relaciones. Contamos con socios externos con una estructura académica fuerte y con capacidad para el desarrollo de proyectos. Me refiero a la Universidad y a las escuelas técnicas. También tenemos un cinturón de empresas con capacidad y robustez técnica, y en este caso hay muchos ejemplos aquí mismo, en Avilés. Y además existen entidades de innovación, con centros de I+D y start ups. Todos estos actores tienen que trabajar de manera conjunta en la búsqueda de proyectos en una relación fluida.

¿Cuál es el impacto en la sociedad?

Todo impacto en la comunidad es la búsqueda de un pacto para atraer nuevos talentos, una relación con el sistema que permita nuevas iniciativas para atraer jóvenes a los fundamentos STEM, y contribuir a su formación en la universidad y en las empresas. La inteligencia artificial, la descarbonización, las manufacturas aditivas. Todo son nuevos fundamentos y tecnologías que se necesitan implantar ya en el momento de la formación. Y es importante esa atracción con los principios de diversidad e inclusión.

Siempre hace hincapié en estos principios.

Porque son claves, porque aportan más creatividad. Contar con diferentes perfiles, modelos mentales, puntos de vista diferentes fortalece la capacidad de generar nuevas ideas y soluciones. Así obtenemos resultados positivos para la empresa y para la comunidad., porque aumentan las oportunidades. Nosotros tenemos personas con síndrome de Down, con discapacidad física y una relación continua con diferentes entidades.

¿Qué rol juega la inteligencia artificial en sus procesos?

Igual que otros fundamentos, como las nuevas soluciones para la descarbonización, es una oportunidad, pero además es una necesidad. Es la única manera de afrontar los problemas de hoy, que son mucho más complejos y que con las herramientas tradicionales es imposible hacerlo. Estas nuevas herramientas son los que aportan la diferenciación. Ese liderazgo que ArcelorMittal trabaja está basado en la capacidad de diferenciarse. En España tenemos un equipo consolidado de 70 investigadores en inteligencia artificial, que ya han desarrollado decenas de soluciones locales y globales, porque salen de aquí y se llevan por todas las instalaciones de la compañía. Y ahora afronta el reto más complejo de explorar posibilidades de la IA generativa y nuevos aspectos. Lo hace de manera robusta porque tiene experiencia. Y ahora en Brasil tenemos una unidad más pequeña también trabajando. Este tándem tiene toda la capacidad para encontrar soluciones que nos permitan mantener el liderazgo.

¿La ciberseguridad es otro reto para ArcelorMittal?

Es uno de los asuntos más importantes para la compañía. ArcelorMittal tiene una política específica con un equipo específico que trabaja con equipos locales para adelantarnos a los riesgos . La compañía no ha sufrido un ataque real en sus unidades en todo el mundo. No significa que no los haya, pero la política de seguridad tiene un buen nivel de protección.

ArcelorMittal invierte fuertemente en la transición energética. ¿Qué tipo de tecnologías están más cerca de una implementación a escala industrial en sus plantas?

Las estamos analizando todas en relación con el ecosistema en el que estamos inmersos, analizando nuevas ideas, el riesgo de inversión... Avanzamos poco a poco en la capacidad para una descarbonización sostenible en todos los sentidos.

¿El hidrógeno verde?

Hidrógeno, biomasa, nuevas prácticas con tecnologías nuevas y las que ya tenemos.... No hay una decisión sobre el camino a adoptar, pero de las organizaciones globales, somos una de las que más avanza en estos análisis.

¿Hay avances con GasLAB en Gijón?

Este laboratorio es un elemento clave en este proceso de análisis. Es único en ArcelorMittal y es probable que en el mundo.

Ustedes tienen investigadores de todo el mundo en Asturias.

Ahora mismo , de 12 países. ArcelorMittal y Asturias son atractivas, pero la gran mayoría de nuestros investigadores es talento de aquí, y la relación laboral es muy fuerte y positiva.

Usted lleva tres años en Asturias. ¿Detecta cambios? ¿Cuáles destacaría?

El ecosistema de I+D e innovación es más amplio, más activo y hay una mayor relación y más madura. Está más próximo a los retos globales y se percibe también esa mayor diversidad e inclusión. Y cuando se plantean los retos globales, Avilés y Asturias están presentes; los actores están atentos a lo que ocurre en el mundo.

El Principado quiere llegar al 3% del PIB en investigación. ¿Qué debe ocurrir para alcanzarlo y que las empresas representen dos tercios de la inversión?

El dinero no es un problema. Lo que hace falta es más agilidad en la implementación de las soluciones, porque esa sería la evidencia del impacto. Hay que captar fondos europeos, pero hay que presentar resultados. Y cuando eso ocurre, la puerta se abre. Es credibilidad.

¿Cómo ve el futuro de Asturias?Muy prometedor. Y hay evidencia porque tiene los elementos sociales bien consolidados, un ecosistema competitivo y una política gubernamental que apuesta por la I+D, para que Asturias sea una región innovadora. Como consecuencia de este ecosistema, tiene capacidad de generar talento. Si conectamos todos estos elementos, seremos una región más fuerte. De hecho, ya atraemos empresas.

