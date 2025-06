El centro tecnológico Idonial, en Avilés, afronta una nueva etapa y ya tiene directora para su transformación como referente de la I+D en Asturias

El Centro Tecnológico Idonial, radicado en el PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) de Avilés, ya tiene nueva directora. Patricia López Vicente, licenciada en Ciencias Físicas y MBA en Defensa, será la encargada de ponerse al frente de la gestión del centro de referencia de la I+D+i en el Principado.

López Vicente coge los mandos del centro tras la salida del anterior director, Iñigo Felgueroso, tras una etapa de transición en la que se evaluó hacia donde quería orientar eta nueva etapa, con movilizaciones de los trabajadores de por medio, se concretó que sus líneas de investigación se centrarán, en adelante, en las líneas estratégicas establecidas desde Bruselas en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa

El centro tecnológico Idonial nació de la fusión de Fundación ITMA (Instituto Tecnológico de Materiales) y Prodintec y cuenta con más de 150 empleados distribuídos en sus centros de Avilés, Llanera y Gijón.

La nueva directora, Patricia López Vicente, ha sido responsable del centro de I+D de Alsa desde 2023. Con anterioridad, trabajó como consultora independiente colaborando con entidades internacionales como Science Foundation Ireland (SFI), Peace Research Institute of Oslo (PRIO), the Austrian Institute of Technology (AIT), IMFAHE o Isdefe, en proyectos sobre prospectiva tecnológica, planificación estratégica de la I+D+I, evaluación de propuestas y proyectos sobre tecnologías disruptivas o asesorando sobre el impacto de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, en el sector de la defensa y seguridad.

En la red regional de centro de I+D

Desde 2013, López Vicente ocupó diferentes puestos en la Agencia Europea de Defensa (EDA), con sede en Bruselas, entre ellos como segunda responsable de la Unidad Acción Preparatoria en Investigación de Defensa (PADR), acción precursora del Programa Europeo de Defensa (European Defence Fund, EDF), y de Moderadora del grupo de investigación en nuevos materiales, CapTech de Materiales y Estructuras, apoyando además el desarrollo del proceso de planeamiento de I+D+i de la Agencia.

La nueva directora de Idonial ejercía en la actualidad como coordinadora de la Red de Centros de I+D+i empresarial de Asturias.