Elena Mielgo, investigadora en IDONIAL: ciencia para anticipar la corrosión

Desde pequeña, Elena Mielgo sentía una fuerte inclinación hacia las ciencias. Esa vocación la llevó a estudiar Química y a doctorarse en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Oviedo. Hoy, su trayectoria profesional está ligada a uno de los desafíos más persistentes y costosos para la industria: la corrosión de los materiales metálicos.

“A veces los caminos no se eligen, sino que se encuentran”, explica. En su caso, la especialización en corrosión llegó como una oportunidad laboral que decidió aprovechar, descubriendo un ámbito con un enorme potencial y lleno de retos por resolver. Y es que, aunque no siempre se perciba, la corrosión está presente en casi todos los sectores productivos. “El principal material metálico de construcción es el acero, y en ningún caso está 100% libre de corrosión” por eso “si se ignora no solo se incurre en pérdidas materiales, sino también que pone en riesgo la eficiencia y la sostenibilidad de muchos procesos industriales”, señala.

Desde IDONIAL, centro tecnológico ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, Elena desarrolla soluciones adaptadas a las necesidades reales de la industria. Cada jornada es diferente: análisis de fallos, ensayos en laboratorio, asesoramiento técnico o investigación aplicada. “Los proyectos de investigación permiten una mayor flexibilidad en la planificación y en los tiempos de trabajo en comparación con otro tipo de servicios más inmediatos, como los análisis de fallos. El nivel de criticidad de estos últimos normalmente exige urgencia, en especial cuando de ello depende la continuidad de producción en una planta industrial”.

En los últimos años, su trabajo se ha centrado especialmente en el ámbito de las energías renovables. Allí ha podido liderar investigaciones que han contribuido a rediseñar componentes, optimizar procesos de fabricación o implantar sistemas de monitorización online en condiciones reales y altamente demandantes.

En sus investigaciones ya incorpora tecnologías emergentes como el análisis avanzado de datos y el uso de los algoritmos de machine learning. “Combinadas con sistemas de monitorización online, permiten detectar señales tempranas de degradación y modelar el comportamiento en los materiales en condiciones reales, lo que deriva en la optimización de las estrategias de mantenimiento”, destaca.

El impacto económico de la corrosión es enorme: se estima que supone en torno al 3,4 % del PIB mundial. Por eso, aplicar conocimiento científico para anticiparla y controlarla es también una forma de impulsar un modelo industrial más sostenible.

Elena Mielgo forma parte del equipo de IDONIAL en Avilés, el mayor centro tecnológico de Asturias, desde donde se desarrollan soluciones avanzadas en materiales, fabricación e industria digital. Desde el Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, IDONIAL representa el compromiso con una innovación aplicada, práctica y al servicio del desarrollo industrial del territorio.