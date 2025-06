Una astrofísica que construye las viviendas del futuro

Laura García es la responsable de los proyectos de I+D de Room2030, una startup de base tecnológica adherida al Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación que diseña, fabrica y comercializa hábitats modulares. “Mi área es la innovación y tecnología, me dedico a la parte del desarrollo tecnológico y de sistema que va por delante de los proyectos comerciales del día a día en los que trabajan mis compañeros. También a identificar las convocatorias de I+D que surgen y que encajan en cada parte de nuestro roadmap de desarrollo tecnológico”.

Desde pequeña quería ser astronauta. Sentía curiosidad por el sistema solar, por la creación del universo… y discutía con sus amigas porque les explicaba el Big Bang y no lo entendían.

Barajó, cuando llegó el momento de elegir su carrera, la ingeniería aeronáutica, pero, finalmente, se decantó por la Física con la especialización en Astrofísica. “Mirando realmente lo que se hacía en ingeniería aeronáutica vi que las asignaturas que más me interesaban estaban muy hacia el final. Y ahí fue cuando decidí elegir Física porque a mí lo que me interesa es saber muchas cosas y esta formación te permite saber a todas las escalas”.

Completó su formación con un master en energías renovables. ”Era bastante transversal: teníamos asignaturas de eólica, de fusión nuclear… y me enfoqué en la energía solar, especialmente la fotovoltaica. Mi trabajo de fin de master era fabricación y caracterización de células solares”

Quería orientar su carrera hacia la parte de investigación y encontró su oportunidad con el programa Junior de ArcelorMittal. “Entré en una unidad que crearon nueva el año que empecé y cuyo objetivo era analizar el potencial de spin off que tenían los diferentes proyectos internos que había en ArcelorMittal. Había proyectos de combustión, de biotecnología, de nanomateriales… y nosotros analizábamos técnica y económicamente esos proyectos para decidir si tenía sentido hacer spin offs”.

“Durante esa época surgió la idea de la habitación del futuro. Se formó un consorcio de innovación que lidera Arcelor junto con Sergio Baragaño y grandes empresas del sector de la construcción. Se trabajó en desarrollar esta habitación de hotel que integrase las tecnologías más innovadoras de todos los socios. Y el prototipo se instaló en Centro Niemeyer de Avilés con tanto éxito que a partir de ahí se ofreció crear la startup para comercializar este tipo de soluciones habitacionales, Room2030”

Y así, esa niña que tenía tanta curiosidad por tantas cosas, acabó al frente del desarrollo tecnológico de las viviendas del futuro. “Tu trayectoria laboral a veces no tiene mucho que ver con lo que estudias. Pero yo animo a todo el mundo para que estudie aquello que más le llama la atención y que más le motiva. Yo me siento muy afortunada por haber estudiado Física, fue una experiencia muy positiva y que, de una u otra manera, me ha traído hasta donde estoy”.