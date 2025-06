La juventud necesita inspiración para despertar en ellos esa curiosidad por la ciencia o la tecnología

Su interés por los volcanes y la influencia de una profesora de ciencias apasionada de los minerales fueron su inspiración para decidir que la química era a lo que quería dedicarse en el futuro.

Patricia Gómez Leiva, ingeniera química e ingeniera técnica industrial, es una de las colaboradoras del Parque Científico y Tecnológico Avilés Isla de la Innovación en el fomento de las vocaciones STEM.

Actualmente trabaja como ingeniera de proceso de subproductos de las baterías de cok en ArcelorMittal, donde es la única mujer. Se encarga de la supervisión y control del proceso de fabricación de cok y subproductos, coordinación de la producción y suministro de subproductos y supervisión de planta biológica de aguas residuales.

“Desde mi adolescencia, me apasiona el mundo de la ciencia. Durante los dos últimos veranos de universidad, ya empezaba a tener contacto con el mundo industrial en Asturiana de Zinc (siempre me llamó mucho la atención, he crecido en Avilés, rodeada de industria, eso me marcó de alguna manera)”.

Acabó la carrera y consiguió una beca de la SEPI para trabajar en el departamento de mantenimiento de Alcoa, mientras realizaba el Máster en sistemas de gestión integrada de calidad, medioambiente y prevención. De ahí, con otra beca, pasó a trabajar en el departamento de prevención de Saint Gobain Sekurit. Finalmente, se incorporó a la plantilla de ArcelorMittal, donde empezó de ingeniera de investigación en el centro de desarrollo tecnológico de Avilés.

Su afán de seguir creciendo y avanzando la llevó al departamento de mejora continua para ejercer de change leader y liderar equipos multidisciplinares en diferentes instalaciones de la planta de Asturias.

“Es lo que tiene la ingeniería, que te ofrece la posibilidad de aprender diferentes disciplinas y ser muy versátil a la hora de trabajar en diferentes roles”, asegura.

¿Lo que más le gusta de su trabajo? “Me gusta la parte técnica, sobre todo porque es un proceso químico que encaja perfectamente con mi formación, pero con lo que más disfruto es, sin duda, con el trato con las personas que me aportan en mi crecimiento tanto personal como profesional”.

Tiempo libre, entre su trabajo y su hijo, no le sobra. “Conciliar es complicado. Pero cada vez más, intento tener más tiempo para mí. Me gusta mucho viajar, ver series y hacer fitboxing” pero, además, está muy involucrada en la promoción de vocaciones STEAM. Ofrece charlas en los colegios e institutos de manera altruista, inspirando con su historia a los jóvenes para que tengan la oportunidad de ver ejemplos de qué se puede estudiar y en qué se puede trabajar.

“Además, a finales del 2023, presentamos un libro para promover las carreras STEAM entre las niñas y los niños, “Las aventuras en el árbol de la ciencia”, escrito por diez mujeres cuya motivación es que todos aquellos niños que lo lean encuentren la inspiración necesaria para elegir su futuro en aquello que realmente les apasiona”.

Firme defensora de que las más jóvenes consideren las carreras STEAM, Patricia reflexiona sobre la necesidad de “que haya mujeres que crean en la necesidad de promover la ciencia y la tecnología y que quieran dedicar parte de tu tiempo a ello, ese es el primer paso, el resto ya viene solo. Realizar esta labor, que no deja de ser una labor social, genera tal satisfacción que te engancha y continúas haciéndolo”.

Se requiere también, añade, “que las instituciones, colegios e institutos también crean en ello y dediquen recursos y tiempo a que esto cambie. Al final, los jóvenes necesitan encontrarse con la inspiración, sea en el formato que sea, un libro, un profesor, una ponente… todo vale, pero tiene que existir, sino es muy complicado despertar en ellos esa curiosidad por la ciencia o la tecnología”.