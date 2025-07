Alvatross se sitúa entre las tecnológicas más influyentes del mundo

Alvatross, del grupo SATEC, se ha posicionado entre las plataformas más influyentes a nivel internacional en la estandarización del sector de las telecomunicaciones. Y lo ha conseguido al lograr el sello de excelencia Platinum Open API Conformance que otorga TM Forum, uno de los organismos internacionales más influyentes en dicho ámbito.

Este reconocimiento se produce solo unos días después de que la tecnológica avilesina, asentada en el palacio de Maqua, se alzase por segundo año consecutivo con el premio "Tech for Good", que destaca el papel transformador de la tecnología en beneficio de la sociedad y pone en valor el compromiso de Alvatross con una conectividad más inclusiva y accesible.

Alvatross se autodefine como innovadora solución tecnológica diseñada para transformar y simplificar los procesos de las empresas de telecomunicaciones.

Según explicó la compañía en un comunicado, el Platinum Open API Conformance está reservado exclusivamente a las soluciones que cumplen rigurosamente con los estándares globales de interoperabilidad.

Esta distinción "representa el más alto nivel de conformidad otorgado por TM Forum, siendo un sello de excelencia técnica, innovación real y compromiso con la transformación digital del sector de las telecomunicaciones".

La consecución del reconocimiento "demuestra que Alvatross no solo cumple, sino que implementa y desarrolla en clientes reales los estándares de TM Forum. Esto se traduce en integraciones más ágiles y seguras con otros participantes del ecosistema telco, lo que permite reducir costes, acortar los tiempos de desarrollo y acelerar el lanzamiento de nuevas ofertas al mercado", explicó la compañía.

La certificación Platinum Open API Conformance supone que Alvatross "refuerza su posición como un líder global en tecnología telco y como un aliado clave para las operadoras que desean modernizar su infraestructura digital de forma ágil, sencilla y con la seguridad de cumplir con los estándares más avanzados a nivel mundial".

"Tech for Good"

Alvatross recibió hace solo unas semanas el premio "Tech for Good", con el que se reconocía su papel en el proyecto internacional "Satcom with an Edge –Phase III Catalyst" para llevar conectividad a zonas remotas y entornos de emergencia.

Se trata de un programa colaborativo de varias empresas del sector de las telecomunicaciones y la industria satélite, con un enfoque innovador y elevado impacto social, al facilitar una conexión fiable, automática y de alta velocidad, incluso en áreas donde no existe cobertura tradicional.