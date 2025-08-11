Una empresa 100% avilesina entra en el "top 20" europeo de fabricantes de estructuras solares
La patronal continental del sector destaca la calidad tecnológica y estratégica de la empresa avilesina, de capital 100% privado y que emplea materiales asturianos
La empresa avilesina Alusín Solar, ubicada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), se ha colado ya entre los grandes fabricantes de estructuras fotovoltaicas de Europa. Y no solo eso. La compañía, además, puede presumir de llevar por el mundo un producto "made in Asturias", ya que utiliza aluminio extruido que adquiere en las cuencas mineras casi en su totalidad y con acero fabricado por ArcelorMittal en Avilés. Todo ello en un momento en el que la competencia china avanza y se está produciendo una concentración de empresas del sector adquiridas por fondos de inversión.
Solar Power Europe es la asociación que reúne a su vez a todas las agrupaciones de energía solar de la Unión Europea. En su último informe, titulado "Solar Mounting Systems Explained" (sistemas de montaje solar explicados, en su traducción al castellano) analiza en profundidad los sistemas de montaje para instalaciones solares fotovoltaicas, su relevancia técnica, económica y estratégica, así como la situación del mercado europeo y global. Y en él figura como uno de las 17 fabricantes de estructuras en Europa que resiste y gana peso en el contexto europeo.
Alusín Solar es una empresa que diseña y fabrica estructuras para paneles solares que Javier Fernández-Font puso en marcha hace más de 14 años. Desde entonces ha conseguido convertirla en la compañía líder en el sector del autoconsumo solar en España, con presencia en proyectos y colaboraciones nacionales e internacionales, como el ferry Texelstroom, el mayor barco solar del mundo.
"En Europa, el segmento de fabricación de estructuras solares está dominado por fabricantes locales, con más de 40 empresas activas en el mercado, desde grandes líderes globales (en estructuras fijas, seguidores, cubiertas, BIPV, agrivoltaica o flotante) hasta compañías especializadas en nichos. Entre ellas, destaca el reconocimiento de Alusín Solar como una de las 17 empresas más importantes de la Unión Europea en el sector, un caso singular porque, a diferencia de la mayoría de competidores, no pertenece a ningún grupo inversor y ha alcanzado esta posición de liderazgo manteniendo capital y gestión 100% propios", aseveró con orgullo Javier Fernández-Font.
El estudio de Solar Power Europe señala que España y Alemania concentran el 60% de los fabricantes de estructuras solares, entre las que ya se coloca la empresa avilesina Alusión Solar como referentes. Y en el caso de los seguidores, España es líder europeo y uno de los centros mundiales. También hay presencia de multinacionales como Nextracker (EE UU) o Trina Tracker (China) con producción en Europa.
La fabricación es mayoritariamente con acero galvanizado y aluminio, con cadenas de suministro bien desarrolladas en la UE. Sin embargo, "la presión de importaciones más baratas, principalmente de Asia, preocupa por su impacto en calidad y resiliencia, y se ve agravada por la falta de códigos aduaneros específicos que permitan un seguimiento claro del comercio internacional", se indica en el informe.
Se señala también que "las estructuras de montaje son un elemento crítico, tanto para el éxito técnico y económico de los proyectos fotovoltaicos como para la soberanía industrial y la transición energética europea".
