Asturias tiene conocimiento y tecnologías para capturar CO2

Asturias tiene casi todo lo necesario para dar el salto y posicionarse en la captura y almacenamiento de CO2, también de la industria en la que la emisión de estos gases es inherente al propio proceso de fabricación. El Principado cuenta con tecnología, conocimiento y empresas.

Hasta ahí estuvieron de acuerdo los expertos que ayer intervinieron en los Cursos de La Granda y el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. Pero los primeros dieron un paso más y apuntaron que solo falta una cosa, que es crucial: desarrollo de la legislación y ayudas, igual que se hace en otros países europeos e incluso en otras comunidades autónomas (en el caso de la legislación).

"Captura y almacenamiento de CO2: una vía complementaria para la descarbonización" fue el título de la jornada celebrada ayer en Los Cursos de La Granda, que inauguró el viceconsejero de Industria del Principado y que dirigía Víctor Martínez, director de operaciones e I+D de Idesa, del Grupo Daniel Alonso.

Juan Carlos Campo señaló que "el margen es muy amplio para trabajar en Asturias en el desarrollo de tecnologías de captura, almacenamiento, transporte, y también de los usos del CO2. Y son importantes las investigaciones que se están desarrollando en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el INCAR, o los proyectos piloto que están desarrollando compañías como Hunosa en la térmica de La Pereda, ArcelorMittal o el plan de descarbonización de empresas como el Grupo Masaveu en sus cementeras para la captura y almacenamiento de gases de proceso". Y además, "son una oportunidad para impulsar la cadena de valor industrial", añadió, poniendo como ejemplo a Idesa en Avilés.

Fernando Rubiera, profesor investigador en el INCAR-CSIC, Oviedo, y vicepresidente de la Plataforma Tecnológica del CO2, explicó las diferentes tecnologías que existen para la captura del dióxido de carbono y aseguró que uno de los mantras que existe es que no están maduras.

Añadió que los costes es cierto que son elevados, igual que ocurrió inicialmente con las energías renovables (eólica y solar), pero también advirtió de que los derechos de emisión gratuitos dejarán de existir. Y añadió que Asturias lo tiene todo pero "falta voluntad política".

Paula Fernández-Canteli, jefa de la unidad de relaciones institucionales e internacional del Instituto Geológico y Minero de España (IGME CSIC), Madrid, explicó el almacenamiento permanente de CO2 en rocas de campos de gas y petróleo que ya no se utilicen y en acuíferos salinos profundos.

"Se estima que los estudios para decidir si un depósito es válido se prolongan durante unos diez años, costaría cada uno más de 25 millones de euros y puede ser que finalmente no sirva. Nadie invierte si no tiene uso ni almacenamiento", explicó.

Añadió la experta que en Asturias "hay zonas de posible interés" para almacenar CO2, "pero no se ha estudiado lo suficiente. Habría que revisar el potencial geológico" de la región. Advirtió también de la necesidad de comunicar y transmitir a la sociedad la importancia de las tecnologías y procedimientos que existen, y que se van mejorando.

La siguiente ponente fue María Lorenzo Conto, directora de Energía y Desarrollo de negocio de Hunosa. Su intervención se centró en explicar los diferentes proyectos y tecnologías que se han desarrollado en la planta piloto de La Pereda desde el año 2009.

Sin entrar en demasiados detalles explicó el proceso de transformación para que la central trabaje en un futuro con biomasa, en una labor conjunta con socios académicos e industriales. "Es el resultado de la investigación desarrollada durante años, que ha permitido a Hunosa abrir nuevas líneas de negocio", afirmó.

La última intervención fue la de Marcos Cano, investigador senior de nuevas energías y gases de ArcelorMittal, quien explicó que la compañía siderúrgica investiga y estudia distintas tecnologías para aplicar a su proceso de producción y reducir las emisiones. El problema está en cuál utilizar según el proceso.

Además, "hay tecnologías muy prometedoras, pero existe cierto grado de incertidumbre porque no tienen garantía suficiente para aplicaciones en la captura masiva de CO2, en procesos industriales de grandes volúmenes", afirmó.

También apostó por no buscar fórmulas individuales, sino por "una estrategia de agrupación de estructuras industriales" que hagan más factibles y económicos el desarrollo de proyectos de captura y también para el almacenamiento del dióxido de carbono. Al igual que su contertulios, abogó por una política clara de comunicación a la ciudadanía.

El uso del CO2

"Usos del CO2 para un futuro sostenible. De residuo a recurso" es el título de la jornada de hoy en La Granda, dirigido por Francisco Blanco, exdirector de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y Carlos García Sánchez, director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), abrirán la jornada.

La conferencia inaugural la impartirá Francisco Carro de Lorenzo, director general de Tresca Ingeniería. Se desarrollarán dos mesas redondas, para cerrar con la conferencia de Vicente Gutiérrez Peinador, secretario general de Primigea y presidente de CONFEDEM.

Clausurará Juan José Fernández Díaz, Decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España.