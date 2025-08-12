Idesa «gana» a Asia: se lleva un contrato para fabricar tanques de CO2 para Noruega

Dimensiones colosales son las que maneja Idesa para su nuevo proyecto en Noruega. La empresa avilesina, del Grupo Daniel Alonso, acaba de ser la adjudicataria de un contrato para fabricar los tres tanques más gigantes que haya ejecutado en sus talleres del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y que se destinarán a almacenamiento de CO2 de una incineradora.

Se trata del proyecto Hafslund Celsio, y tiene una particularidad añadida: la propuesta de Idesa ganó a los competidores asiáticos que también habían presentado ofertas.

El anuncio lo realizó ayer el director de operaciones y de I+D de Idesa, Víctor Martínez, en la jornada de los Cursos de La Granda titulado «Captura y almacenamiento de CO2: Una vía complementaria para la descarbonización», celebrada en Avilés.

Ingeniería y Diseño Europeo S.A. (Idesa) tiene amplia experiencia en la fabricación de tanques especiales para el almacenamiento de CO2. De hecho, ha participado en el proyecto más importante de captura de CO2 que se está desarrollando en Europa, con un total de 18 tanques de almacenamiento de dióxido de carbono, la mayoría de ellas para el proyecto Northern Lights.

Se trata de un programa a gran escala de captura de carbono del Gobierno de Noruega, en el que participan Shell, Total y Equinor. Es la primera red de infraestructuras denominadas de código abierto, lo que significa que su uso se ofrecerá a empresas de toda Europa para almacenar su dióxido de carbono de forma segura y permanente bajo el mar.

Por la izquierda, Fernando Rubiera, Juan Carlos Campo, Víctor Martínez y Paula Fernández-Canteli, ayer, en La Granda. | MARA VILLAMUZA

Los enormes tanques fabricados por Idesa en Avilés y exportados por el Puerto avilesino sirven como almacenes intermedios. Es decir, recogen en estado líquido los residuos de CO2 capturados en las industrias, los vuelven a cargar en un nuevo carguero para, posteriormente, inyectarlo en el fondo del mar del Norte, a unos 100 kilómetros de la costa y a unos 3.000 metros de profundidad, donde permanecerá almacenado para siempre y sin impacto medioambiental.

El nuevo proyecto Hafslund Celsio está relacionado con el Northern Lights, explicó Víctor Martínez, ya que será ahí donde se deposite el CO2 que se capture en la incineradora.

Este contrato es de solo tres tanques, pero de grandiosas dimensiones. El diámetro de cada uno de ellos será de 9,5 metros, y 31 de longitud, con una capacidad de 1.800 metros cúbicos y 408 toneladas de peso.

«Este contrato es una gran noticia, porque supone que podamos seguir trabajando en este campo, donde hay cada vez más proyectos en cartera y hemos podido superar la competencia asiática», explicó el director de operaciones de Idesa. «Ahora estamos en la fase de diseño, y ya está adquirido parte del material. La fabricación comenzará a finales de año y la entrega será a finales de 2026», añadió.

Además de las 40.000 horas de trabajo que supondrá para la propia Idesa, hay que añadir las que supondrá para otras empresas de la cadena de suministro y empresas auxiliares, señaló Víctor Martínez.

Los retos en la fabricación de estos colosos son enormes. Es necesaria una selección de aceros que permitan mantener una temperatura de hasta 50 grados bajo cero y su soldadura. Además, los clientes ya demandan que los tanques deben llegar totalmente equipados, desde el aislamiento especial criogénico hasta la pintura metalizada.

Por si fuera poco, la fabricación en serie requiere mano de obra cualificada, un gran espacio para la fabricación y una compleja cadena de suministro, todo ello puntillosamente organizado porque los plazos de entrega son exigentes.

La consecución de este contrato es un espaldarazo a la experiencia y capacitación de Idesa en la fabricación de grandes equipos. Sobre todo en un contexto en el que la competencia asiática es cada vez más exigente, especialmente en lo que tiene que ver con los costes.

De hecho, recientemente competidores chinos fueron los adjudicatarios de un proyecto millonario financiado por la UE al que se presentó Idesa con ingeniería italiana. Dicha adjudicación provocó malestar en los sectores de ingeniería y de bienes de equipo del viejo continente.

Otro de los proyectos en los que está inmerso Idesa es el suministro de módulos de captura de CO2. Se trata de un diseño estandarizado de fabricación industrial que da la posibilidad de replicarlo en cualquier parte. «Este sistema modular permite minimizar costes, el transporte y el tiempo de ejecución», señaló Víctor Martínez. n