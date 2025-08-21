Seis empresas avilesinas recibirán formación en estrategias de sostenibilidad

La segunda edición de Avilés Sostenible formará a seis empresas locales en estrategias de sostenibilidad: esta iniciativa presentada ayer en las instalaciones de la Nueva Rula de Avilés se llevará a cabo entre septiembre y diciembre combinando jornadas de formación conjuntas y visitas individualizadas a las empresas participantes para tutorizar el desarrollo de su Plan estratégico de sostenibilidad. El plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre en la web www.clubcalidad.com

El gerente de la Nueva Rula, Ángel Muñoz, entidad que participó en la I edición de Avilés Sostenible, hizo de anfitrión y recordó que la participación en el citado programa "nos sirvió para poner en marcha el Plan estratégico de sostenibilidad en el que estamos ahora inmersos". El Ayuntamiento de Avilés, ayer representado por Manuel Campa, y el Club de Calidad, con Enma González, colaboran en la organización de este programa a través del cual se pretende apoyar a las empresas de la ciudad, preferentemente pymes industriales, en la elaboración de su Plan estratégico de sostenibilidad "con el objetivo de mejorar su competitividad y su capacidad de supervivencia".

Según explicó Manuel Campa, el objetivo de la iniciativa es "ayudar sobre todo a las pymes de nuestro entorno a mejorar su capacidad de competitividad de cara al exterior y sus relaciones tanto con los proveedores como con los clientes, porque cada vez hay más exigencias a la hora de no solo de participar en los concursos públicos, sino en los concursos de empresas privadas de grandes multinacionales que tenemos en la comarca".

Con este programa que impulsa el Ayuntamiento de Avilés y el Club de Calidad se busca que, al menos, seis empresas se inserten en este programa de asesoramiento y acompañamiento para mejorar su competitividad desde el punto de vista sostenible.

Para Enma González, técnica del Club de Calidad, este proyecto de Avilés Sostenible, que cumple ya su segunda edición, "es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento de Avilés no solo por la sostenibilidad sino por mejorar la competitividad y el futuro de la región". Añadió González que lo que se va a hacer es combinar formación especializada con asesoramiento individualizado. "De tal forma que nos adaptemos un poco al ritmo real de cada empresa, que estén acompañadas por expertos y que se haga todo en comunidad, porque algunas de esas sesiones a lo largo del proyecto van a ser conjuntas", aclaró.

La iniciativa se llevará a cabo combinando jornadas de formación conjuntas y visitas individualizadas en cada empresa participante. La lucha contra el cambio climático es una prioridad para Avilés, y Avilés Sostenible es una muestra concreta de ese compromiso.