Rodrigo García Acevedo, consejero delegado de TheNextPangea: "Avilés reúne actores industriales, centros de I+D, formación y cultura, es buen momento para aprovecharlo"

Rodrigo García Acevedo (Gijón, 1979) es el consejero delegado (CEO) de TheNextPangea, empresa tecnológica constituida hace solo cuatro años y con un crecimiento exponencial sostenido en la conjunción del conocimiento, la aplicación de la I+D y la innovación para crear desarrollos disruptivos. En su corta experiencia vital ya ha creado dos spinoff, se piensa ya en la tercera y en dar el salto internacional desde la residencia de La Granda, propiedad de ArcelorMittal y donde se encuentra su sede.

Ingeniero informático, García Acevedo inició su carrera profesional en el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC), tuvo una experiencia emprendedora y después pasó a ocupar cargos de responsabilidad en el centro de I+D de ArcelorMittal. Concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista. Es, de alguna manera, la presentación de Pangea en sociedad.

-¿Cómo y por qué nace TheNextPangea?

-La I+D genera valor para la propia empresa, un proceso tan complejo como es el siderúrgico necesita una enorme cantidad de soluciones innovadoras. Tuvimos entonces una reflexión sobre cómo todo el conocimiento acumulado podría servir a otro tipo de industrias, una vez que se había demostrado que en ArcelorMittal ese modelo había funcionado. Y con el espíritu de trasladar todos esos intangibles a otros ámbitos, creamos Pangea, una empresa tecnológica que crease productos tecnológicos.

-¿Puede explicar de manera sencilla qué hace Pangea?

-Crea productos para la industria mezclando tecnologías. Tenemos conocimiento en el mundo de los datos y la inteligencia artificial, un área relacionada con la ingeniería y todo lo que tiene que ver con mecatrónica y fabricación aditiva, y dos áreas más científicas que tienen que ver con nanotecnología y biotecnología. Procuramos identificar un reto tecnológico, una necesidad no cubierta por la industria, y abordarlo con equipos multidisciplinares mezclados.

-Se refiere a menudo a "la mezcla".

-Aquí no hay departamentos, tenemos personas que trabajan en torno a un proyecto, a un producto, y mezclamos todo ese conocimiento. Para nosotros esa mezcla es la clave, porque cuando se tienen muchos ingredientes para crear, tienes también más grado de libertad para hacer algo diferente, que no haya muchos otros que tengan la capacidad de hacerlo.

-Esas creaciones, ¿las explotan comercialmente ustedes mismos?

-Nacemos con ese objetivo de crear productos tecnológicos para que las explote Pangea o que tenga sus relaciones con otras entidades que sean las que los exploten. Y en ese sentido ya tenemos dos spinoff, dos ‘hijos’ tecnológicos.

-¿En solo cuatro años?

-Sí. El año pasado constituimos la primera spinoff, que se llama Arquea Biological Innovations, que completa las últimas etapas de la construcción de un sensor para la detección de listeria en la industria alimentaria. En Pangea identificamos que había un problema de salud en el mercado y que eso generaba una necesidad. Lo financiamos y desarrollamos internamente apoyándonos en instrumentos de I+D y la mejor manera de explotarlo para la industria era crear una spinoff tecnológica.

-¿Y el segundo hijo tecnológico?

-Este año creamos HEX61 para el desarrollo y nuevos diseños en fabricación aditiva.

-¿Se plantean la internacionalización?

-Sí, sería el siguiente paso natural. Quizás pronto.

-Son una empresa ‘gacela’. ¿Cuántos empleos tiene Pangea?

-Al cierre de 2021, con seis meses de existencia, éramos menos de 10. Ahora somos más de 50 personas, además del personal de las spinoff, que serán casi una docena de personas y como parte de la actividad colaboramos con empresas que nos dan servicios en los laboratorios y en algunas de las instalaciones.

-¿Una plantilla de talento asturiano?

-Pues tenemos talento que ya estaba aquí, en Asturias, asturianos que estaban por el mundo y hemos conseguido que regresen, y también internacional. Tenemos personas que trabajan en el ámbito biotecnológico que habían estado trabajando y haciendo estancias postdoctorales en Estados Unidos y que regresan, también ingenieros físicos que estaban trabajando en el acelerador de partículas de Suiza, y un investigador italiano que proviene del Instituto Tecnológico de Milán en el ámbito de mecatrónica.

-¿Escasea el talento en Asturias?

-No, lo que pasa es que la demanda tecnológica no hace más que incrementarse. Competir por recursos humanos, como en cualquier otro contexto, es complicado. Pero aquí hay muy buenos profesionales. No puedo decir el porcentaje de personal de Pangea que viene de la Universidad de Oviedo, pero es muy elevado. Tenemos matemáticos, físicos, ingenieros en telecomunicaciones, informática, industriales, economistas, biólogos, químicos, bioquímicos… formados en la Universidad de Oviedo.

-¿Por qué no se han dado a conocer antes?

-Primero, porque quisimos poca exposición pública porque tuvimos mucha suerte desde el inicio con contactos con el Ejército del Aire para nuestros primeros proyectos y queríamos, de alguna manera, demostrar independencia, que podíamos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando creamos Pangea nos dimos, como los gobiernos, los primeros cien días de reflexión para decidir cuáles serían la primera tanda de productos que queríamos hacer. En ese tiempo, una exposición pública más grande quizás hubiésemos tenido muchos estímulos que igual en ese momento nos hubiera resultado difícil gestionar. Y por otra parte, a través de actividades de I+D hemos ido creando ese portfolio de productos variados relacionados con la Energía, la Defensa, la Agroalimentación.

-En su accionariado están, entre otros, ArcelorMittal I+D y la Universidad Nebrija, que se va a instalar en Avilés…

-Aquí hay un caldo de cultivo muy bueno. Asturias, y en concreto Avilés, son industriales, todo lo que tiene que ver con I+D e innovación se lleva años fomentando, y ahora más con la nueva Ley de Ciencia. Aquí se mezclan muchos elementos, hay actores industriales, centros de I+D privados, formación, cultura industrial… y con la situación geopolítica actual es un buen momento para aprovechar, tanto Europa como España y Asturias, ese empuje para tener capacidades propias en el ámbito de la innovación, la creación de productos y tecnología.

-Ustedes ya han desarrollado proyectos con el Ejército del Aire.

-Tuvimos la suerte de tener un contacto, vinieron a ver los laboratorios y vimos que ellos tenían retos interesantísimos en el ámbito tecnológico y nosotros teníamos las capacidades en el ámbito de la inteligencia artificial y de nuevos materiales que encajan perfectamente con esas necesidades. Se trazaron conjuntamente varias áreas de trabajo en 2022 y seguimos trabajando con ellos.

-Está Pangea, las empresas que componen el Hub de Defensa y ahora Indra y Escribano con su centro de I+D en Avilés.

-Asturias ya tenía industria de defensa, pero es cierto que desde hace tiempo se está haciendo un esfuerzo para hacer crecer ese sector. Y tiene todo el sentido del mundo. Existe conocimiento, es una región con fuerte arraigo industrial que ya tenía esa industria, tenemos centros de I+D con programas a medio y largo plazos que permiten a las empresas tener comportamientos estratégicos más que tácticos. Porque la estabilidad, la proyección de presupuestos y programas de financiación es muy importante para saber en qué te apoyas. Y eso se está haciendo muy bien desde la Consejería de Ciencia y la Agencia Sekuens. Defensa demanda tecnología y en el ámbito de la industria debe ser muy robusta y funcionar con soluciones complejas.

-España y Asturias siempre han estado de la mitad hacia abajo en el ranking de I++D

-Es cierto, pero también lo es que Asturias es de las que más crecen en el panorama nacional. Se está haciendo un gran esfuerzo y tiene mérito, porque cuando se está abajo hay que romper también las inercias, y eso es difícil. En Defensa tenemos grandes capacidades, y la Universidad de Oviedo no tiene nada que envidiar a otras en cuanto a la calidad de sus egresados.

-¿Cree que ese esfuerzo y esa capacidad se conoce y reconoce fuera de Avilés y de Asturias?

-Aquí hay empresas punteras a nivel de I+D y de una tipología industrial que en sus sectores tecnológicos sí tienen reconocimiento. Y ahora es el momento y hay que aprovecharlo. Europa tiene que hacer una apuesta enorme por incrementar sus propias capacidades porque estamos viendo que tanto China como Estados Unidos, desde el punto de vista de relaciones a nivel empresarial e industrial tiene que garantizarse tener industria y tecnología propia. Es el momento de redoblar esfuerzos en ese sentido para tener grandes campeones tecnológicos en Europa, España y en Asturias.