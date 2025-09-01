Girol Consulting, en Avilés se ‘programa’ futuro

A lo largo de los 30 años que cumple este 2025 La Curtidora, han pasado muchas y muy diversas empresas que llegaron con un proyecto prematuro y terminaron convirtiéndose en corporaciones de renombre en la región. Este centro empresarial de Avilés ha sido y es el nido de ideas de toda índole, también de las de base más técnica que requieren abrirse paso en un entorno TIC y rodearse de otras de su misma categoría para crecer. Dentro de los muros del que fue el mítico edificio de curtidos en la ciudad, también se programa futuro. Ese fue precisamente el punto de partida de Girol Consulting, una firma tecnológica nacida en 2021 y que hoy es un referente regional en transformación digital.

Su fundador, Daniel Álvarez, lo tuvo claro desde el principio: quería comenzar su aventura empresarial en su ciudad. “Buscaba un lugar en Avilés para arrancar, y descubrí que en La Curtidora es donde más te ayudan para empezar”, recuerda. Lo que comenzó como una decisión estratégica basada en la cercanía y las facilidades, se convirtió en el trampolín perfecto para hacer despegar un proyecto ambicioso.

La experiencia de Girol Consulting en este centro avilesino significó mucho más que una etapa inicial: fue el entorno ideal para crecer, hacer contactos y consolidar una empresa tecnológica desde sus cimientos. “La Curtidora nos ayudó mucho, pues nos facilitó conocer otros proyectos, compartir experiencias y conseguir propuestas nuevas”, explica Daniel Álvarez. Además de los lazos profesionales que se tejen en su ecosistema emprendedor, el propio espacio ofrece ventajas prácticas que también destaca este CEO: “El edificio está abierto 24 horas, tiene sistema de seguridad, cafetería, parking privado… Todo es comodísimo”.

Pero, por encima de todo, Daniel destaca el factor humano como su mayor fortaleza. Para él, “lo mejor, sin duda, es la atención del equipo; si tienes un problema, te responden. Eso marca la diferencia”.

Tras cinco años de trayectoria dentro del centro empresarial, Girol ha iniciado una nueva etapa desde su propia sede, aunque no sin nostalgia, pues su paso por La Curtidora sigue siendo un pilar esencial de su historia.. “Ha sido una experiencia de diez. No hay nada negativo que decir. La salida no fue una ruptura, sino una consecuencia natural del crecimiento. “Hay que dejar paso a nuevas empresas que quieran empezar”, apunta.

La consultora que ‘resuelve marrones’

Asturias es una comunidad rica en empresas TIC, y destacar entre tantas no es sencillo. Por eso, dentro del sector es fundamental encontrar ese factor diferenciador que marque el punto de inflexión. Daniel supo eso desde el principio, por eso enfocó Girol Consulting no tanto como una agencia, sino más bien como una consultora tecnológica: “Nosotros no somos una agencia al uso; ayudamos a otras más pequeñas a afrontar los retos técnicos que no pueden asumir, los marrones que se les presentan. Lo nuestro es meternos en el código, en las tripas de los proyectos, y solucionarlos”, resume.

La filosofía de trabajo de Girol se basa en la programación a medida, el desarrollo de conectores, integración de sistemas, soluciones para TPV, sincronización de stock en tiempo real y aplicaciones móviles personalizadas. En definitiva, un enfoque de servicio integral 360º para sus clientes, donde combinan creatividad, eficacia y tecnología.

En estos años, el crecimiento de esta empresa ha sido muy notable. Álvarez empezó solo como autónomo y ahora ya cuenta con un equipo de cinco personas en Avilés, además de dos compañeros adicionales en Barcelona y otros dos en Madrid. Ese salto cualitativo y cuantitativo fue posible gracias a un entorno que favorece el networking y el aprendizaje compartido.

El socio tecnológico perfecto

Precisamente esa evolución significativa de Girol Consulting no ha pasado desapercibida, al contrario, ha sido muy destacada. En 2022 fue galardonada con el premio Emprendedor Futuro Avilés, un reconocimiento que les aportó visibilidad y les abrió la puerta a nuevos clientes de alto valor. “Gracias a esa repercusión, hoy trabajamos tanto con empresas grandes como con PYMES para quienes somos el socio tecnológico perfecto”, señala Daniel Álvarez.

Uno de los valores clave de Girol Consulting es su apuesta por la comunidad tecnológica local y nacional. Han participado en eventos como el JoomlaDay haciendo módulos internos y en el Blockchain Day Asturias, para ayudar al personal del Camaleón de Rubik. Además, son miembros activos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) y del Clúster TIC, organizaciones que, según Daniel, “ayudan mucho a las pequeñas tecnológicas a ganar visibilidad y a crecer. Creo que toda empresa de este tipo debería formar parte de estas entidades”.

Álvarez mira hacia el futuro con cierto respeto, pues considera que este será “complicado”, pero siempre con el optimismo que le caracteriza: “Cada vez todo es más digital, y nosotros tenemos que estar preparados para acompañar a nuestros clientes en esa transformación”.

El siguiente reto está ya en marcha: la Inteligencia Artificial. “Estamos desarrollando una mini startup para clínicas dentales que usa IA para gestionar citas de forma autónoma, con atención telefónica automática”, cuenta con entusiasmo. También siguen muy de cerca el impacto de la facturación electrónica y otras normativas que empujan a las empresas hacia una digitalización más profunda.

Así pues, con estos mimbres, Girol Consulting avanza con paso firme hacia una nueva era de soluciones digitales, demostrando que, con una buena idea, un equipo sólido y el ecosistema adecuado, es posible construir desde cero una empresa tecnológica referente.