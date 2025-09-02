Las chicas quieren liderar: copan el entrenamiento de alto rendimiento para emprender

Las mujeres jóvenes son emprendedoras, tienen su idea de negocio y apuestan por sacarla adelante. Eso al menos es lo que refleja la XIX edición del Clinic Joven Emprenda, que ayer se inauguró en Avilés y que de sus 25 participantes, 15 son chicas. Este entrenamiento de alto rendimiento para emprendedores se desarrollará hasta el viernes 12 de septiembre en Avilés, Nava, Cabranes y Gijón.

El alumnado aprenderá de líderes de empresas asturianas y multinacionales competencias, habilidades y liderazgo. La primera lección ya la recibieron ayer con Tatiana Manso, responsable de operaciones en España del centro de I+D de ArcelorMittal: formación, aprendizaje del fracaso y de los errores, flexibilidad, empatía y comunicación fueron algunas de las claves que les trasladó.

"Los emprendedores que sobreviven no son los más fuertes, ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan al cambio". Así reza en la camiseta oficial de Clinic Joven Emprenda.

El Espacio Maqua, un lugar ya emblemático de trabajo en red, acogió ayer su inauguración. Un acto en el que participaron, de la mano de su director, Kike Riesgo, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa; la directora general de Empresas y Comercio del Principado, Arantxa González; el vicepresidente de la gran patronal asturiana FADE, Pablo García; y el vocal del comité ejecutivo y responsable de formación de la Cámara de Comercio de Avilés, Natán Fernández, entre otros.

La nueva edición de Clinic Joven Emprenda recibió cerca de 200 solicitudes, de las que 50 pasaron a la selección final y de ahí superaron la prueba 25 proyectos. Sus "ideólogos" son los futuros emprendedores que ayer iniciaron una formación intensiva a la que todos los representantes de empresas e instituciones animaron a "aprovechar y disfrutar para aprender".

Pablo Hevia, ayer en Maqua.

El director del Clinic, Kike Riesgo, explicó antes de la inauguración que la tendencia sectorial de los proyectos seleccionados es heterogénea, aunque la mayoría es de servicios, desde tecnológicos y turísticos hasta de economía plateada, apoyo a personas senior, y a empresas. Pero también hay una minoría de ideas en el sector agroalimentario, o de inversión para un coliving o un cohousing, o un centro ecuestre, proyectos que, en definitiva suponen inversión.

En cuanto al perfil de los participantes, "se confirma la tendencia de que cada vez hay mujeres", en una proporción del 60%. "Es lo que ya se ve en los centros de empresas y oficinas de apoyo al ecosistema emprendedor. Cada vez más mujeres se animan con iniciativas de autoempleo o de creación de inversión", aseveró Kike Riesgo.

Otra característica es que en el programa de alto rendimiento se mezclan personas muy jóvenes, de 20 años, y senior, que aportan experiencia, algunos incluso de haber fracasado con un proyecto anterior.

El éxito del programa lo avalan sus cifras: en las anteriores ediciones 172 jóvenes pusieron en marcha su negocio y 162 de ellos permanecen activos y en funcionamiento a día de hoy.

El concejal de Desarrollo Económico señaló que Avilés es, junto con Gijón, la única sede fija de Clinic Joven Emprenda. "Lo que intentamos es transmitirles ese espíritu emprendedor y esa capacidad que tiene nuestra Administración, sobre todo a través de Avilés Empresas y de La Curtidora, para ayudarles. Queremos que, una vez acabe el Clinic, cuenten con nosotros, vengan a continuar formándose y monten sus empresas en Avilés".

Campa añadió que "hay dos participantes en esta edición que ya pertenecen al entorno de La Curtidora, y eso es bueno". Y aprovechó también para explicar el éxito del centro de empresas avilesino: en tres décadas de historia de La Curtidora son ya más de 500 las empresas creadas, que han generado más de 2.500 empleos y han dado lugar a una inversión de más de 60,5 millones de euros.

Tatiana Manso, de ArcelorMIttal. / Luisma Murias

La primera lección

Tras la inauguración oficial llegó la primera de las lecciones, con la ponencia inaugural a cargo de Tatiana Manso, que recorrió su progresión profesional utilizando como recurso el crecimiento del centro de I+D de ArcelorMittal, referente mundial de la multinacional siderúrgica, desde que llegó a él como becaria hace dos décadas hasta el día de hoy, como su responsable de operaciones en España.

"Emprender e investigar: dos caminos, habilidades comunes" fue el título de su ponencia, que inició el relato de sus impresiones y aprendizaje cuando llegó a la compañía, a un equipo de nueva creación para investigar cómo aplicar la inteligencia artificial al negocio siderúrgico. Primeros consejos: la curiosidad y el aprendizaje llevan a tener más ideas y oportunidades; comunicar bien, para que se entienda el valor del producto; formación continua; aprender a gestionar el riesgo y salir de la zona de confort.

La segunda fase llegó con su responsabilidad para crear un nuevo centro de megatendencias con jóvenes talentosos. Y llegó la pandemia por el covid-19, alternado el objetivo inicial de este nuevo proyecto. Este avance profesional le llevó a aprender a reevaluar proyectos y dinámicas de trabajo y a asumir riesgos. Las claves fueron aprender a escuchar, empatía y flexibilidad. "No os quedéis congelados por el miedo al fracaso, debéis aprender a lidiar con la frustración", aconsejó.

Ya en 2022 se produjo la tercera gran transformación. Los tres centros de I+D de ArcelorMittal en España se fusionaron en uno, y desde el verano pasado se trabaja en tándem con Brasil. El desafío que supone la transformación, el trabajo en equipo, la incorporación de talento, la digitalización como herramienta de colaboración y el aprendizaje mutuo es un paso más en el avance de creatividad e innovación.

Tatiana Manso, de Arcelor: "Asturias ya atrae talento"

"Hay un claro cambio de tendencia. Antes nos costaba atraer talento, y ahora ya no. Asturias tiene calidad de vida". La aseveración la hizo ayer Tatiana Manso, responsable de operaciones en España del centro de I+D de ArcelorMittal, durante su ponencia de inauguración de la XIX edición de Clinic Joven Emprenda. Ese cambio de tendencia se produjo tras el covid, cuando los tres centros de I+D de la multinacional siderúrgica se fusionaron en uno solo y se apostó por atraer y motivar el talento, utilizando como apoyo la apertura a la comunidad digital. "Hemos hecho más de 40 contrataciones, también internacionales", aseguró.

Esa apuesta por utilizar la tecnología y la digitalización es crucial para las empresas, y se han convertido en una herramienta básica para los emprendedores. Es el caso del avilesino Pablo Hevia, que se acaba de instalar en La Curtidora con su empresa "Busca y envía", un comparador de reparto de paquetería destinado a particulares, aunque, sobre todo, a pymes, a nivel nacional. Ayer inició su formación en Clinic Joven Emprenda para aprender, consolidarse y crecer.