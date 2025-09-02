Sostenibilidad, innovación y raíces locales desde La Curtidora con Javier Remo Arquitectos

Este 2025 es un año importante para La Curtidora: hace tres décadas, la antigua fábrica de curtidos se transformó en un centro de empresas ya consolidado como uno de los polos de referencia del emprendimiento en Asturias. Desde allí se ofrece acompañamiento, múltiples servicios e infraestructuras a decenas de iniciativas que han encontrado el lugar idóneo para dar sus primeros pasos. Esos movimientos sutiles ejecutados con un poco de miedo, el tiempo, la profesionalidad y la ayuda de La Curtidora los convierte en sólidas estrategias que consolidan futuras grandes empresas.

Se trata de un ecosistema donde la innovación se combina con la tradición industrial de la ciudad, sirviendo de puente para empresas de muy distintos sectores. Muchas de ellas han crecido lo suficiente como para dar el salto a su propia sede, mientras que otras mantienen allí su espacio de trabajo, generando sinergias y consolidando sus proyectos.

Uno de los ejemplos de cómo este centro contribuye a dinamizar el tejido empresarial local es el de Javier Remo Arquitectos, un estudio que apuesta por la sostenibilidad, la industrialización y la innovación en el sector de la construcción, siempre con la madera como material protagonista.

Regreso a Asturias como punto de partida

El fundador del estudio, Javier Redondo, recuerda cómo surgió la idea de crear su propia firma: “En el año 2015, tomé la decisión de retornar a Asturias. Tras varios años en A Coruña y Barcelona, compaginando educación y vida laboral, tenía claro que quería volver a casa y comenzar mi andadura en solitario. Fue una mezcla entre la necesidad y el convencimiento, pues sabía en qué quería centrarme y vi la oportunidad”.

Desde entonces, Javier Remo Arquitectos ha desarrollado un enfoque muy claro en torno a la sostenibilidad. Se trata de un estudio de arquitectura y diseño donde realizan proyectos de rehabilitación, nueva planta y diseño de espacios “siempre desde la premisa de la arquitectura sostenible, entendiendo esa sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra, y siendo conscientes de los requerimientos y limitaciones de cada uno de nuestros clientes”.

El estudio se ha especializado en proyectos de vivienda, acompañando a sus clientes en todas las etapas del proceso, “estableciendo una comunicación fluida para plasmar los sueños de cada uno de manera realista”.

La identidad de Javier Remo Arquitectos se construye a partir de un material que cada vez gana más peso en la arquitectura contemporánea: la madera. “La utilizamos como material principal, tanto en revestimientos interiores y exteriores, como en la parte estructural, acometiendo proyectos conscientes con el medio ambiente”. Para ello optimizan los materiales de construcción tratando de minimizar las emisiones de CO2 y demás residuos, tanto en fase de construcción como en la vida útil del mismo.

La Curtidora es “el paso correcto y necesario”

El vínculo del estudio con La Curtidora es estrecho y fundamental en su historia. “¿Qué podría decir de La Curtidora? Todo cosas buenas, la verdad”, subraya. Y es que este centro le ha acompañado desde sus inicios, “primero como centro de asesoramiento al emprendimiento, y segundo siendo el lugar de implantación de mi estudio. Es un espacio amable con los emprendedores y con los usuarios, en el que todo son facilidades a la hora de arrancar”.

Para Javier Redondo, emprender en Avilés prácticamente pasa por este centro: “El motivo de mi elección creo que es algo así como el paso correcto y necesario que cualquier persona o empresa de avilesina ha de dar, y de esta manera aprovechar todas las ventajas y ayudas que desde allí nos brindan en los primeros años de desarrollo de una idea emprendedora”.

Entre las ventajas que destaca se encuentran tanto las infraestructuras como las oportunidades de colaboración que se generan dentro de este espacio. Las sinergias que se establecen con otros profesionales, ya sean del mismo sector o de otros, los asesoramientos empresariales, las instalaciones al servicio de los usuarios, el horario de apertura y la flexibilidad, los cursos de formación, los desayunos con compañeros… “Un sinfín de aspectos que unido al buen ambiente entre todos los usuarios hace de este centro una gran referencia a nivel nacional”, destaca.

En la actualidad, Javier Remo Arquitectos se encuentra desarrollando un intenso calendario de actividades. Concretamente, seis proyectos de vivienda unifamiliar de diverso tamaño de las cuales cinco estarán ejecutadas en estructura de entramado ligero de madera. También están en proceso de construcción de otras cuatro viviendas.

Fuera del mundo de la vivienda unifamiliar, “estamos acometiendo un proyecto para el rediseño del espacio para jóvenes del Ayuntamiento de Avilés, y rehabilitaciones de edificios de vivienda colectiva”.

Todos los proyectos que están llevando a cabo se basan en los principios de arquitectura pasiva y su adaptabilidad al clima e implantación, “sin perder de vista los aprendizajes de la arquitectura vernácula”. Por tanto, como estudio especializado en Passivhaus, “estamos en constante formación, aplicando y adaptando a nuestro clima los criterios que desde el instituto alemán nos marcan”. Utilizan para ello el desarrollo de proyectos en software Bim para un mayor control, y se apoyan en herramientas de visualización 3D para mostrar los resultados a sus clientes.

De cara al futuro, Javier Redondo tiene claros los desafíos que enfrenta su ámbito y las oportunidades que se abren en el camino: “Actualmente el sector se encuentra en un buen momento, en el que la mano de obra especializada escasea, por lo que la prefabricación e industrialización de procesos ha de tener una mayor importancia en los próximos años”.

Es consciente de que deben reconvertirlo hacia uno más eficiente y menos dependiente de la mano de obra tradicional “ya que el relevo generacional no se está dando, y en numerosas ocasiones resulta complicado encontrar profesionales que realicen según qué trabajos”.

Por otro lado, desde su punto de vista será importante “la utilización de materiales de cercanía con el fin de limitar las emisiones por transporte de materiales”. Esta la ve como “una gran oportunidad para desarrollar nuevas industrias de producción y transformación de materiales enfocadas en la construcción; somos una comunidad con una amplia masa forestal que podría llegar a utilizarse de manera consciente y planificada, no sólo para generación de celulosa, pero hay que cambiar el chip y planificar a medio y largo plazo”.