Una minería con menos residuos y más futuro: el reto que Ana Fernández Iglesias lidera desde Avilés

La economía circular ya no es una tendencia, es una necesidad. Y Ana Fernández Iglesias lo sabe bien. Desde el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, esta Ingeniera Química lidera la estrategia de sostenibilidad en las minas del grupo ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo. Además, colabora en proyectos globales para avanzar en una transición responsable hacia modelos más circulares y participa en iniciativas como “Ciencia y Tecnología en femenino”, que visibilizan a las mujeres en la ciencia y buscan despertar vocaciones entre las más pequeñas.

“Cuando empecé a escuchar el término, hace ya casi una década, pensé, equivocadamente, que sería una nueva vuelta de tuerca al concepto del reciclaje”, cuenta Ana sobre la economía circular. Lo que le fascinó no fue solo su potencial ambiental, sino también su implicación directa en la geopolítica, los materiales estratégicos y la autonomía tecnológica. Hoy, como Directora de Minería Sostenible en el Centro de I+D de ArcelorMittal en Avilés, lidera una cartera de proyectos con un foco claro: reutilizar los minerales secundarios que se generan en las minas, y que hasta ahora apenas tenían aplicación.

“El acero, como producto, es el material ideal para la circularidad y su proceso de producción es también altamente circular. El Centro de I+D de ArcelorMittal en Avilés está evaluando materiales procedentes de minas (en Canadá, Brasil, México, Liberia o Ucrania) para reutilizarlos en diferentes industrias. La construcción es, potencialmente, el sector con mayor capacidad de absorción de minerales: ahí, por ejemplo, estamos trabajando con empresas cerámicas, con la industria del cemento y el hormigón, que podrían usar materiales procedentes de algunas de nuestras minas. Pero también hay potencial de utilizarlos en el sector de la química, en el de las renovables…” afirma Ana Fernández Iglesias.

Podría parecer contradictorio hablar de minería en un contexto de sostenibilidad, pero Ana lo tiene claro: “Aunque hoy reciclásemos el 100% de los materiales, no tendríamos suficiente para lograr los objetivos que nos hemos propuesto para esa visión de economía mundial descarbonizada e hiperconectada. Y a nivel de mejora de nuestras industrias, la minería tiene un altísimo potencial de contribuir a la economía circular, ya que genera grandes volúmenes de minerales que están infrautilizados.”

Además de su labor técnica, participa en redes internacionales como Greening the Islands —que promueve la sostenibilidad en territorios insulares— la Alianza Global de Energías Renovables, donde trabaja en el diseño de estándares de circularidad para tecnologías verdes o el programa "Ciencia y Tecnología en femenino", un programa promovido por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en el que participa el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación orientado a despertar vocaciones científicas entre niñas y adolescentes.

Durante su intervención en el Día Internacional de la Mujer en la Minería, Ana lo dejó claro: no se trata de elegir entre hombres y mujeres, sino de elegir a todos. “Las decisiones las toman personas y cuando no hay diversidad en los equipos o en los órganos de toma de decisiones, las experiencias y personalidades son más limitadas, los riesgos de tomar decisiones sesgadas son evidentes”.

Desde su experiencia como madre, también lanza una reflexión cercana: “Tengo un hijo pequeño y me cuesta bastante comprarle ropa infantil con motivos que no sean de dinosaurios, camiones o herramientas. Jamás he visto un vestido de niña con un dibujo infantil de una pala cargadora, un tiranosaurio o una llave inglesa. Habrá quien considere que eso no tiene impacto, porque, por supuesto, puedes comprarle a tu hija un camión de juguete o un dinosaurio. Pero para mí es un ejemplo de sesgo de género en la multitud de estímulos inconscientes que nuestros hijos reciben desde antes casi de que aprendan a hablar”.

“La brecha de género en ciencia y tecnología es una realidad” apunta Fernández Iglesias, y tiene claro como acercar la ciencia a las niñas: referentes visibles, experiencias prácticas y educación desde edades tempranas. “Desde ArcelorMittal I+D hemos participado en "ProyectoSTEM", que es un juego de mesa pensado para los colegios donde se combina la divulgación de conceptos de ciencia y tecnología actuales con la visibilización de mujeres científicas españolas. No se trata sólo de saber qué mujeres estaban detrás de los grandes descubrimientos de la ciencia, sino qué mujeres están, hoy mismo, desde Asturias por ejemplo, trabajando para avanzar en las fronteras de la tecnología”. También participa en el proyecto asturiano “Despertando Vocaciones”, que involucra a la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, dotando a los futuros docentes de herramientas y marcos de trabajo.

Ana lo resume con claridad: “La curiosidad es la mejor aliada. Y hoy hay muchos canales y recursos para cultivarla. Pero si les ofrecemos experiencias reales y motivadoras, el impacto es aún mayor”.

Preguntada por el ecosistema innovador avilesino, Ana se muestra optimista. “Hace 17 años que volví a Avilés para trabajar en innovación, así que como avilesina, es un orgullo ver la foto que tenemos ahora. Y no me refiero sólo a la apuesta que ArcelorMittal hizo por la I+D aquí, sino a muchas otras empresas que han decidido asentar sus procesos y sedes de innovación en la ciudad. Tenemos un ecosistema dinámico, una red creciente de agentes de innovación que se complementa bien. Y se ve un crecimiento constante, casi año a año. En mi experiencia personal, vivo y trabajo en Avilés, pero la innovación que se hace aquí se exporta a multitud de países”.

Entre las fortalezas del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, destaca la diversidad: distintos sectores, diferentes tamaños empresariales, y una apuesta conjunta por la innovación. Además, anima a crear más sandbox, “espacios donde podemos experimentar con ideas nuevas sin afectar al entorno real. Eso nos permitiría probar la tecnología de manera sencilla a nivel local, facilitando las pruebas de concepto, de manera que los productos o soluciones que se creen en Avilés se puedan llevar a un mercado global de manera más ágil. Eso permitiría a Avilés dar un salto cualitativo en la red de ciudades innovadoras a nivel español y europeo”.

En este contexto, el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación no solo es el escenario donde se desarrollan estas propuestas, sino también el agente que las impulsa. Su capacidad para conectar ciencia, empresa, talento joven y vocaciones emergentes lo convierte en una plataforma clave para que ideas como las de Ana Fernández Iglesias se transformen en soluciones reales con impacto internacional.