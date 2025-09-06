Wind Service Hub se estrena en La Curtidora para el sector eólico

Wind Service Hub (WSH), ganadora de la última edición del concurso "Avilés Empresas", recibió ayer las llaves de su nueva oficina en el centro de empresas La Curtidora , de la que disfruta de manera gratuita durante un año.

El concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, y la directora de La Curtidora, Ana Lamela, fueron los encargados del acto formal de la entrega de llaves a Rubén González y Sofía Michelle Alvarado en las propias instalaciones. "Estamos muy agradecidos, porque no contábamos con esto. Aquí tenemos todos los servicios que se necesitan para empezar como una empresa formal. Estamos encantados", afirmó González

El emprendedor explicó que Wind Service Hub (WSH) "el principal trabajo que hacemos es relacionado con la electromecánica de los parques eólicos, de los aerogeneradores y la gestión de la operación y mantenimiento".

Campa destacó que "es una buena oportunidad para la empresa contar con un año gratuito de estancia en La Curtidora, porque todo ayuda a mejorar y adquirir capacidad de crecimiento". Y hacerlo además "relacionada con sectores importantes para avilés y grandes empresas, afianzando así desde La Curtidora ese tejido industrial de la ciudad".