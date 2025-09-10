Científicos estudian efectos del clima en Salinas y San Juan con inteligencia artificial

La Autoridad Portuaria de Avilés y la Universidad de Oviedo participan en un proyecto internacional de investigación para, mediante simulación numérica, estudiar el impacto del cambio climático en zonas costeras, especialmente en las playas, desarrollar un gemelo digital para evaluar los riesgos y reducirlos utilizando soluciones basadas en la naturaleza. Para ello se han escogido los arenales de San Juan y Salinas por su proximidad al Puerto de Avilés.

El proyecto se denomina "MaRRine" y lo lidera la profesora Imen Turki, de la Universidad de Normandía. Su socio en España es el profesor y subdirector de la Escuela Politécnica de Mieres Mario López Gallego. Una asociación que es posible de la mano de la alianza europea de universidades "Ingenium".

Esto permitirá que en el transcurso del proyecto, un estudiante de la Politécnica de Mieres se traslade durante unos meses a la Universidad de Normandía y uno de allí venga a la institución académica asturiana.

Investigadores del proyecto «MaRRine» en la playa de San Juan con Mario López Gallego y Alejandro Varas, jefe de Sostenibilidad del Puerto de Avilés en el centro. |

"El objetivo principal de la investigación es evaluar los riesgos marítimos y costeros en un contexto de cambio climático, desarrollar tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia en las zonas costeras", plantea Imen Turki.

Los análisis

Se trata, en definitiva, de avanzar en la gestión de costas, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Son cuestiones sobre los que Imen Turki está, además, desarrollando un máster Erasmus con la Universidad de Oviedo.

El profesor Mario López Gallego coordinará una de las fases de la investigación, que se centrará en el análisis del impacto provocado por fuertes oleajes, el viento, la subida del nivel del mar y otros fenómenos meteorológicos, así como la trascendencia y el papel que juegan los muelles y diques del puerto avilesino en los distintos procesos.

"Se ha escogido una playa en Normandía y aquí la de San Juan-Salinas. Hemos contado con la colaboración de la Autoridad Portuaria porque durante años ha recabado datos, y esa información nos servirá para realizar comparaciones. Analizaremos lo que pasó en distintas situaciones a lo largo de los años y se validará y contrastará con lo que simulan los modelos, lo que nos permitirá extrapolar a futuro el impacto del cambio climático en las zonas costeras y en concreto en las playas", explicó López Gallego.

Las soluciones

Pero no solo eso. El fin último es buscar soluciones marítimas basadas en la propia naturaleza para, en combinación con estructuras físicas construidas por los seres humanos, trata de reducir el impacto de la subida del nivel de mar, las inundaciones y posibles catástrofes.

Para todo ello se utilizarán modelos matemáticos, métodos numéricos e inteligencia artificial. Simulacros por ordenador para salvar la vida real.