Pangea y la Universidad de Oviedo, pioneras en la formación en derecho tecnológico

La tecnológica TheNextPangea y la Universidad de Oviedo han puesto en marcha –lo hicieron ayer mismo– un "curso muy importante y, a la vez, muy oportuno, porque se desarrolla en un sector muy singular que cada día que pasa va a requerir la presencia del derecho en mayor medida". Esto es lo que dijo ayer el Rector, Ignacio Villaverde, que presentó, en el chalé de La Granda –la sede de la empresa tecnológica que fomenta la microcredencial–, el curso "Fundamentos y Aplicaciones de Derecho Tecnológico para profesionales y emprendedores", un seminario que nace, mano a mano, desde el mundo de la empresa y con el apoyo de la Universidad pública. "Hemos hecho un traje a medida", señaló Ángel Espiniella, que es catedrático de Derecho Internacional Privado y uno de los codirectores del nuevo curso. La otra es Pino del Río, la abogada de TheNextPangea.

Precisamente, dijo Del Río: "Se trata de intentar aproximar todo lo que tiene que ver con la práctica concreta de las tecnologías en el mundo de empresa con una visión legal. Es decir, qué se necesita si uno quiere empezar desde cero una empresa tecnológica y salir al mercado, qué prevenciones tiene que seguir para tener éxito y evitar todo tipo de conflictos. Tratamos sobre todo de hacer esto accesible, tanto a los alumnos como a los profesionales". Del Río insistió en esta idea: "La aportación diferencial es que no hay nada parecido en el norte de España. Desde el punto de vista de la Universidad de Oviedo no se había hecho nada parecido". Y lo que se ha hecho, explicó Espiniella, es "diseñar una formación contando con los profesionales, que tienen que hacer preguntas a la Universidad y la Universidad tiene que devolverles respuestas".

Todo esto, además, en forma de "microcredencial", que es una "novedad", señaló Villaverde. "Los títulos propios nos daban la oportunidad de ser audaces porque es complicado cambiar un título oficial, es un infierno. Y encima nos permite hablar de formación continua. Hace diez años nadie hablaba de ello", destacó el Rector.

Espiniella ahondó en esta idea: "Las empresas nos explican cuáles son sus necesidades formativas y lo que hacemos es aliarnos con ellas diseñando una formación corta –hasta noviembre– centrada en el derecho tecnológico porque si "la tecnología va muy rápido, el derecho tiene que ir igual de rápido", concluyó.