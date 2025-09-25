Innovación: Avilés se erige en modelo europeo de desarrollo y sostenibilidad industrial
El concejal Manuel Campa expondrá en Italia el trabajo realizado en los últimos años en la ciudad: "Somos ejemplo de transformación"
C. GARCÍA
Avilés participará el próximo noviembre en un encuentro en Salerno (Italia) al que asistirán las diez ciudades europeas integradas en la red "In4Green", una iniciativa liderada por la villa y que tiene como objetivo prestar apoyo a las industrias de estos municipios para superar las barreras que impiden la transición hacia una economía verde.
Participantes
Este martes, con motivo de prepararse para dicho encuentro, el Palacio Maqua acogió la 11.ª reunión del grupo local URBACT, compuesto por el Ayuntamiento de Avilés, CC OO, UGT y FADE, así como organismos y empresas como Idonial, CTIC, Trelia Data, Room2030; Satec, ArcelorMittal, Innovasturias, Club de Calidad y Cluster Asturias Smart City. A ellos se suman organismos como la Cámara de Comercio, Puerto de Avilés, Aguas de Avilés y el PCT Avilés "Isla de la Innovación".
Acciones
Avanzó Campa que en Salerno se trasladarán las acciones que se han ido incluyendo durante los dos últimos años en el plan. Entre otras, señaló la medición de la huella de carbono o el desarrollo de nuevos espacios industriales como los de Baterías, lo cual facilitará la transición hacia "una industria más tecnológica como será la ampliación del parque tecnológico y cómo eso se integra en la trama urbana". "Avilés es ejemplo en la transformación de su industria, de su modernización y, sobre todo, de integración de la ciudad en esa estructura", señaló Campa, que añadió que "el casco histórico ha revivido y ahora toca dar el salto para que los nuevos espacios industriales funcionen como bisagra".
