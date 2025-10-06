El Parque Tecnológico de Avilés, en pleno auge: varios miles de empleos, millones de facturación y cifras de inversión al alza

El Parque Científico-Tecnológico "Isla de la Innovación" cumple su décimo aniversario con unas cifras inéditas. Desde su constitución en 2015 y hasta el momento actual tiene adheridas 60 entidades, unos 2.000 empleos, casi 600 millones de euros de facturación y 90 millones de inversión en proyectos de I+D. La gestión está encomendada a La Curtidora desde el principio, un espacio cuyo hotel de empresas presenta unas cifras de ocupación y de éxito que le permiten estar en el top nacional. El objetivo es que La Curtidora siga generando inversiones anuales por unos dos millones de euros, que se creen tres empresas al mes, o 75 empleos de calidad al año.

El décimo aniversario de la "Isla de la Innovación" se celebra con el proyecto de su ampliación, un espacio clave en la ciudad que generará más actividad económica y supondrá una importante transformación de la trama urbana. En el ámbito industrial, supondrá poner en el mercado 220.000 metros cuadrados a disposición de nuevas empresas.

"Las cifras del Parque Científico-Tecnológico indican que no parece un exceso que una ciudad pequeña como es Avilés ponga a disposición todo ese suelo. Es una necesidad tener más espacios para crecer empresarialmente, generar oportunidades para negocios modernos y de innovación", aseguró Manuel Campa, concejal de Desarrollo Económico y Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés.

El hotel de empresas gana protagonismo y funciones

Y es que, según el también portavoz del PSOE y secretario general de los socialistas avilesinos, "hemos tenido la suerte de contar con un elemento como La Curtidora, que se ha implicado mucho más en la ciudad de lo previsto y ha pasado de ser un hotel de empresas a tener un protagonismo muy importante para el emprendimiento y que ha ampliado sus servicios", en referencia al espacio innovador del Palacio de Maqua y a la gestión del propio Parque Científico Tecnológico.

"La Curtidora, como sociedad de gestión,se ha implicado en la ciudad y ha sido capaz de generar capacidad de atracción de inversiones en la ciudad. Y atrae de dos tipos: la del propio día a día, que en toda su historia suma 538 empresas, y de ellas 154 estaban fuera y han venido para instalarse en el propio centro o en su entorno, y logrando que vengan empresas más grandes de fuera o que crezcan las nuestras", añadió Campa.

Algunos ejemplos son Tam, que ha ido creciendo de manera ordenada y está internacionalizada, como otras empresas que trabajan en todo el mundo, o Iturcermi, que ha venido a instalarse a Avilés atraída por el entorno industrial y el ecosistema innovador, abundó.

La llegada de Escribano

La última y más importante incorporación es la de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la ingeniería especializada en defensa y seguridad Escribano que, como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, empezó pidiendo una oficina de 250 metros cuadrados en La Curtidora, y en solo unos meses ya 500 y una nave de 230 metros cuadrados.

"Ese es el trabajo que no se ve en el día a día, que es de goteo, pero que al final cala y sustenta la necesidad de generar nuevos suelos para tener capacidad y disponibilidad de terreno que ofertar a nuevos proyectos empresariales", indicó Campa. La ampliación de suelo empresarial en el Parque Científico-Tecnológico está pensada para empresas de servicios avanzados a la industria, que demandan espacios modernos y acogedores para entre diez y veinte trabajadores. La ventaja de Avilés es que se ubicarán en el ecosistema generado por la propia industria del metal y sus centros de I+D+i, lo que supone un entorno favorecedor de proximidad. Se trata de una característica singular que distingue al parque tecnológico de otros.

El objetivo es que el proyecto genere un "nuevo Avilés" integrado en la ciudad, con zonas verdes, de ocio y para el deporte. "No queremos que a las seis de la tarde se quede vacío, queremos que sea un lugar vivo para las empresas, quienes trabajan y el conjunto de la ciudadanía", aseveró Campa.

Aniversario en DXC

La empresa DXC Technology celebrará hoy en la ciudad su 20.º aniversario en un acto "muy especial", según sus responsables, con el que conmemorarán su crecimiento y compromiso con la región. El encuentro tendrá lugar a partir de las once y media en las oficinas emplazadas en el polígono de la ría.

En dicho acto tomará parte el presidente del Principado, Adrián Barbón; la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el presidente de DXC para España y Portugal , Alfonso García Muriel. La empresa de sistemas y proveedora de soluciones tecnológicas dio empleo en su desembarco en la ciudad a más de un millar de personas.

Su llegada se produjo de la mano de la multinacional DuPont, que le transfirió sus servicios informáticos y los veintitrés empleos que entonces trabajaban en ese departamento de la compañía química en el valle de Tamón. En 2017, y tras fusionarse con la división de servicios a las empresas de Hewlett Packard Enterprise (HPE), tomó su actual denominación como DXC Technology.