DXC apuesta por Avilés y generará 325 empleos

DXC Technology, la multinacional tecnológica con sede en Avilés para España y Portugal, cumple su 20.º aniversario y lo celebra con anuncios de crecimiento y generación de empleo. De hecho, su presidente, Alfonso García Muriel, aseguró que hay 25 nuevos contratos a cubrir próximamente y 300 más a medio plazo. En su discurso defendió la importancia y la necesaria apuesta por la "soberanía digital" de cara al futuro, y añadió que "debemos seguir desarrollando talento y capacidades en Asturias".

El edificio "Ría de Avilés", sede de DXC, acogió ayer una fiesta en la que participaron, entre otros, el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. Junto a ellos, la presidenta de DuPont en España y Portugal y representantes de empresas, centros de I+D, del clúster Tic, del Parque Científico-Tecnológico "Isla de la Innovación" y de La Curtidora.

El acto oficial comenzó con un recorrido de la autoridades por las instalaciones de DXC en Avilés, visitando los departamentos en los que se desarrolla la actividad diarias. Al finalizar, el Presidente Barbón firmó en el libro de honor de la compañía.

A continuación, comenzaron los discursos. Daniel Salas, avilesino y director de DXC Asturias, fue el encargado de presentar y conducir el acto oficial, y de hacer un breve recorrido por la historia, cuando la antigua CSC se escindió de DuPont y logró convertirse en un centro de servicios tecnológicos con una "enorme diversidad de idiomas, talento asturiano", más de 80 clientes y colaborador de la Universidad de Oviedo, de centros de FP y de entidades empresariales y sociales de la región.

Pero fue el presidente de la compañía para la península, Alfonso García Muriel, quien bajó más al detalle del presente y del futuro. "Desde aquí hemos tenido un crecimiento exponencial en número de empleados y en capacidades, y este centro se ha convertido en todo un éxito. Hoy este centro tecnológico representa una pieza única en la estrategia de DXC de cara al futuro", señaló.

Y facilitó algunos datos concretos: 1.100 empleados, "somos el empleador número 1 de tecnología de la región, con empleo de calidad y estable". Aún hay más. "El 40% son mujeres, hay personas de más de 27 nacionalidades y jóvenes, con media de edad de 41 años, y desde aquí se ofrecen servicios a más de 80 clientes", entre ellos los gobiernos Central y del Principado, empresas del IBEX 35 y compañías internacionales.

Barbón: "La meta es ser una referencia nacional de I+D"

"Las capacidades del centro de Avilés son únicas, para soportar las infraestructuras tecnológicas más modernas. Desde Avilés desarrollamos el software que utilizan grandes compañías del sector seguros a nivel internacional y prestamos a nuestros clientes un centro de aplicaciones empresariales de nueva generación. Podemos decir con orgullo que tenemos todas las capacidades que necesitamos para tener éxito en el futuro", aseguró, García Muriel.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inició su discurso con un recuerdo para Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, y por extensión, para Javier Lambán y el asturiano Antonio Trevín.

En su discurso incidió "en la apuesta decidida" del Principado "por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico como motores del resurgir industrial" de la región.

Para ello destacó tres elementos. Primero, que "contamos con la red más completa que hemos tenido nunca dedicada a este objetivo", y se refirió a la Agencia Sekuens, la Oficina Económica y Comercial de Madrid y la Oficina Económica de Presidencia.

Por otro lado, está el avance en infraestructuras, "con la alta velocidad ferroviaria y la oferta de vuelos". Y en tercer lugar, insistió en el vector científico y tecnológico, que definió como "clave para la competitividad de Asturias".

En este último apartado el Presidente del Principado señaló que "Avilés se ha ganado las credenciales de la capital de la innovación". En la ciudad se ha pasado de dos centros de I+D a 10, y en Asturias, desde 2019 hasta ahora se pasó de dos a 16- Pero hay que "aspirar a más", ser ambicioso, porque, añadió, "Asturias puede convertirse en una referencia nacional de innovación y desarrollo tecnológico. Esa es nuestra meta".

Para ello, señaló Barbón, se impulsa el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología, "que destinará 200 millones a reforzar la competitividad de Asturias". Eso sí, también matizó que "Todas estas ambiciones no se harán realidad si no contamos con las empresas".

El alumno aventajado de DuPont

La presidenta de DuPont para España y Portugal, Ángela Santianes, calificó a DXC como "el alumno aventajado de la familia". Relató que cuando se planteó la separación de la antigua CSC "se vivió como una tragedia", y "acabó siendo buena para los empleados, para DuPont, para CSC y para Asturias".

La siguiente pregunta que planteó fue "¿porqué la apuesta por Asturias?" y dio la respuesta: "Porque somos muy buenos. Si tuviéramos el instinto de creación de empresas que tienen en Estados Unidos, nos comeríamos el mundo".

La transformación de Avilés

A continuación intervino la Alcaldesa, Mariví Monteserín, que fue hilvanando el crecimiento de DXC en las dos ultimas décadas con la transformación de la ciudad. Así, contó cómo en 2005 Avilés asumía el reto de consolidarse como un gran espacio de investigación e innovación, y atraer empresas de base tecnológica.

"DXC referencia a Avilés como un gran espacio para este tipo de empresas, siendo hoy un ejemplo para la ciudad".

Avilés será el centro para los grandes sectores

Gran parte de los vectores de crecimiento que está habiendo en el mercado se van a atender desde Avilés, aseveró ayer el presidente de DXC para España y Portugal, Alfonso García Muriel tras el acto oficial de celebración del 20 aniversario de la compañía en la ciudad. Una ubicación que nunca se planteó abandonar. Ni los cinco pioneros de la compañía ni ahora, dos décadas después.

Antonio Rey, Beat Zimmermann, Arturo Gayol, Severino Doce y Antonio Luis Blanco Torres fueron los avanzados, los primeros de CSC, la empresa nacida de DuPont que posteriormente se convertiría en DXC y a los que ayer hubo continuas referencias.

¿Y porqué sigue la multinacional tecnológica en la ciudad? Lo explicó su director, el avilesino Jesús Daniel Salas: «Porque nos está yendo bien, y las cosas que funcionan, no las toques. El sitio es nuestro sitio y porque aquí encontramos gente, pese a la gran lucha por el talento. Hemos tenido que ir a la fuente, a la Universidad de Oviedo, a los centros de FP, hemos trabajado mucho en potenciar las ciencias STEM en los centros educativos para generar cantera. Y porque siendo una multinacional, generamos atracción de extranjeros a la ciudad. Tenemos 80 personas que son de otros países y que decidieron venir a trabajar con nosotros. Y además, las administraciones y el entorno nos han cuidado muy bien, y hemos tenido capacidad de desarrollar la empresa, a los trabajadores y convencer a los clientes que venían y nos visitaban».

El presidente apostilló que el año pasado contratamos a 1.300 personas en España, y parte de ellas han venido para Avilés. Ese crecimiento, este año vuelve a ser en torno al doble dígito. Nos está yendo bien, estamos adaptando las nuevas tecnologías de una manera entusiasta», afirmó.

El ecosistema industrial y de servicios también favorece el desarrollo de DXC. «Algunas multinacionales y grandes empresas son clientes, y muchos contratos son globales, internacionales. Se genera el efecto llamada. Por ejemplo, una de las grandes aseguradoras a nivel mundial es cliente de nuestra compañía, y hemos firmado contrato con otra que ha pedido que se la atienda desde aquí, desde Avilés», señaló García Muriel.

"Algo hay en Avilés que atrae mucho. La industria ha dado un paso hacia la innovación y se ha generado la diferencia de Avilés como polo tecnológico industrial», señaló el director de la firma en la ciudad.

Y eso que a nivel tecnológico los grandes sectores que se están transformando son la banca (acaba de firmar un contrato con Unicaja), el sector público y el energético.

¿Y el sector de la defensa y la seguridad? «Hay planes de crecimiento en España y en Europa, y por eso es importante tener personas que hablen idiomas. ¿Qué tiene Avilés entre otras muchas cosas? Somos un centro en el que se hablan muchos idiomas, y debemos ser capaces de acompañar el crecimiento para clientes nacionales e internacionales».

Teletrabajo y presencialidad

Otra de las «transformaciones» que se están produciendo es la vuelta a las oficinas. DXC adoptó el teletrabajo a raíz de la pandemia por el covid-19. «Estamos corrigiendo esto. En la época postcovid todo el mundo quería trabajar desde casa y ahora estamos viendo el impacto. Sorprende que son los más jóvenes los que quieren volver a las empresas, por supuesto con flexibilidad, pero para conocer los proyectos en los que se trabaja, y aprovechar las oportunidades de desarrollo quieren presencia en la oficina, en una apuesta por el entorno híbrido». Quizás el espacio actual se quede pequeño.