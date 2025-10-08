Sialtrónica lleva sus pasos inteligentes a la industria

Sialtrónica, empresa tecnológica dedicada a la seguridad vial, avanza desde sus instalaciones en el Parque Empresarial Principado de Asturias y da el paso de la ciudad a la industria y el sector aéreo, con proyectos para grandes empresas y aeropuertos. La compañía recibirá mañana el Premio emprendedor del año "Futuro Avilés" que otorga la Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Avilés.

Sialtrónica inició su andadura en Avilés hace dos años y medio con la fabricación, comercialización e instalación de pasos de peatones inteligentes que ya funcionan desde Coaña hasta Reikiavik, pasando por varias ciudades de Latinoamérica.

Se pueden ver en Corvera, en las parroquias de Las Vegas y Los Campos, donde se han instalado dos pasos de peatones "inteligentes" que cuentan con un sistema capaz de detectar el paso de los viandantes y advertir a los conductores mediante la iluminación del firme y de la señalización vertical. Curiosamente, en Avilés no hay ninguno.

Pero la compañía quiere ir más allá, y ya prepara su salto a la instalación de sus sistemas tecnológicos avanzados a la industria y en los aeropuertos para incrementar la seguridad en ambos sectores con señalización luminosa. Sialtrónica está precisamente en conversaciones para la confirmación de proyectos que a día de hoy están en fase de confidencialidad.

Azahara González, directora ejecutiva de Sialtrónica, afirmó que "en el último año no solo aumenta el número de contratos, sino que además son proyectos de mayor envergadura".

Y no solo eso, las previsiones para el próximo año es que se confirmen varias propuestas que están en negociación también a nivel regional, nacional e internacional.

En dos años y medio de existencia, Sialtrónica se ha alzado con varios premios y accesits nacionales e internacionales, que han colocado a la compañía en el top en su sector. Mañana, la empresa será galardonada en su propia casa, con el premio "Futuro Avilés", que recibirá en un acto que se celebrará en el Teatro Clarín de Soto del Barco a las 19.00 horas. La Cámara de Comercio defendió este premio destacando el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas tecnológicos avanzados destinados a la seguridad vial "para mejorar los flujos de tráfico y reducir los accidentes". Tecnología de futuro.