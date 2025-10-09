El referente regional de la formación industrial coge vuelo en Avilés: misión, paliar la falta de trabajadores

La alianza entre el Ayuntamiento de Avilés y la patronal del metal asturiano, Femetal, da un paso más con el centro "Avilés Innova", que aspira a convertirse en un referente regional en formación para la industria. Se trata de aportar soluciones a la carencia de profesionales que afrontar el sector y a la lucha contra el desempleo.

Avilés no es exclusivamente un polo industrial innovador, sino que también se está consolidando en el ámbito formativo con un itinerario completo que abarca desde la orientación a personas desempleadas, pasando por la certificación en distintas familias profesionales, y finaliza en los cursos a la carta con compromiso de contratación. Es el único territorio con esta oferta, que avanza, en colaboración con Femetal, con nueva acciones formativas para la industria en el nuevo centro ocupacional "Avilés Innova". En él ya se imparten certificados de profesionalidad en electricidad y electrónica y se prepara uno nuevo de fluidos y climatización.

La concertación social

El centro "Avilés Innova" responde al acuerdo de concertación social que el Ayuntamiento de Avilés mantiene con UGT, CCOO y FADE "por el desarrollo económico, la sostenibilidad, el empleo y la cohesión social", que trabaja en 84 líneas estratégicas que se están desarrollando en el período 2024-2028. Estas instalaciones se suman al CIFP Avilés, el Centro de Formación Profesional para el Empleo, y los privados Escal, Asturfeito y Asturauto.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y la patronal del metal asturiano comenzó con la formación a la carta con compromiso de contratación. Ahora, dan un paso más y el consistorio cede a Femetal las instalaciones y materiales para impartir certificados de profesionalidad concedidos por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). Esto se traduce en que no solo se forma a personas de Avilés y su comarca, sino de toda la región.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón han visitado hoy las instalaciones del Centro de Formación Ocupacional "Avilés Innova" que desarrolla principalmente acciones formativas en el sector industrial. También han participado el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero; la secretaria general de Femetal, María Pérez Medina; José Manuel Rodríguez Baltar, secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Avilés; Roberto Sánchez Garrido, Secretario de Política Sindical y Empleo de la unión comarcal de UGT de Avilés y Nuria Canel Abanilla, del Área de Desarrollo Empresarial de FADE.

"Avilés Innova es el reflejo del compromiso para el empleo que tiene Avilés y que comparte conlos agentes sociales y económicos para que los desempleados puedan tener más capacidad y cualificación para competir en el mercado laboral", señaló la Alcaldesa.

El presidente de Femetal, por su parte, se mostró "orgulloso" de la formación que se está impartiendo y destacó que Avilés "es muy importante por sus centros de I+D, lo que representa un gran valor añadido para el metal asturiano".

Un referente en Asturias

"Avilés Innova" ya es la sede para la formación de 48 personas desempleadas en tres cursos y quiere ser el gran espacio en el que se desarrolle la formación a la carta atendiendo a las necesidades de las empresas y donde incluso ellas mismas puedan impartir su propia formación especializada.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y la patronal del metal asturiano, Femetal, ha permitido desarrollar desde 2021 un total de 5.743 horas de formación en 24cursos, en los que han participado 299 personas, de las que 167 fueron contratadas según establecen los acuerdos de compromiso de contratación con casi una veintena de empresas.

Estos cursos de formación a la carta continúan este mes con dos nuevas acciones de 424 horas en las que participarán 20 personas, y que se realizarán en colaboración con las empresas Moymsa Ingeniería, del grupo Iturcemi, Bartusol e Idesa. El compromiso de contratación es de un mínimo del 40% del alumnado. Generalmente, ese porcentaje es superior, incluso del 80%.