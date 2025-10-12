Avilés se suma al mapa nacional de la defensa con más empleo e inversiones: el sector supone ya más de 2.500 empleos en Asturias

El sector de la defensa y seguridad en la comarca avilesina se ha hecho visible con el desembarco de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el centro de empresas La Curtidora. Pero no es la única empresa que participa en el sector. Junto a ella están Danima (Grupo Daniel Alonso), Asturfeito, Alusín Tecnología, y TheNextPangea, principalmente. Todas ellas sitúan a la comarca en un sector que en 2023 tuvo un impacto en el PIB del Principado de 308 millones, el 8,84% del total del PIB industrial de la región. Y va a más.

Trabajo

La importancia que cobra el sector de la defensa y la seguridad en Asturias se traduce en el incremento en puestos de trabajo. El año analizado representó para la región 2.572 empleos, el 5,17% del total de la industria en la región.

Estas cifras constan en el informe titulado "Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio", elaborado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). En él se analiza el impacto de estos sectores en la economía nacional y por comunidades autónomas.

Efecto multiplicador

El estudio revela además que esas industrias, en su conjunto, tienen un efecto multiplicador agregado de 2,1 euros, lo que significa que por cada euro de actividad directa genera otro euro adicional en el conjunto de la economía.

Asturias figura en el apartado de Defensa y Seguridad junto con el País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid, Murcia, y Andalucía. Eso sí, de todas ellas es la comunidad autónoma con menores índices, aunque hay otras en las que su impacto es menor y no aparecen reseñadas.

La industria de defensa y seguridad, en la que figura Asturias, genera en el conjunto del país 121.029 empleos. Además, en las otras regiones que no aparecen desagregadas tiene una contribución conjunta de otros 21.881 empleos.

PIB

En cuanto al PIB, en el conjunto del país la aportación de las comunidades entre las que se encuentra el Principado asciende a 10.609 millones de euros, que supone el 84% del total, teniendo en cuenta que la actividad económica que genera la defensa y seguridad en otras regiones suman otros 1.704 millones adicionales.

En Avilés

Escribano inició su actividad este mismo año en Avilés, con su centro de I+D+i en La Curtidora, donde ocupa dos plantas y una nave y en la que acaba de confirmar que incrementará el número de empleos en los próximos meses.

Danima, del Grupo Daniel Alonso, se dedica desde hace décadas al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos para el sector militar, entre otros. Sus instalaciones se encuentran en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

Alusín Tecnología es una empresa de calderería y soldadura de aluminio de alta especialización y que también figura en Asturias Hub Defensa.

Asturfeito. La empresa de bienes de equipo avilesina especializada en ingenierías y diseños singulares ha desarrollado productos tanto para el sector aeroespacial como para el de defensa y seguridad. El último anuncio confirmaba que se encargará del diseño, fabricación y suministro de los depósitos de combustible de los vehículos de combate basados en la plataforma ASCOD, que serán ensamblados en la planta de GDELS en Trubia.

TheNextPangea , ubicada en la residencia de La Granda, entre sus grandes proyectos figura, por ejemplo, la puesta a punto de los cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio. The Next Pangea se encargó del mantenimiento de esta flota de aviones mediante tecnologías como la inteligencia artificial o la impresión 3D.