Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA
"Estamos en un momento clave y decisivo y la experiencia es clave", asegura Leandro Higueruela, del Ministerio de Transformación Digital
Avilés es estos días la capital nacional de la Inteligencia Artificial (IA). Y no es casualidad que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya elegido la ciudad: "Tenemos una base sólida que se implementa con IA", dijo la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, en la inauguración de este congreso, que continúa hoy en Maqua con un nutrido grupo de asistentes de forma presencial y un total de 280 participantes "in streaming".
"Momento clave"
Monteserín aseguró que actualmente la ciudad está preparada "para poner la IA a servicio de la administración y de los administrados". Participó también en la inauguración Leandro Higueruela, de la división de Planificación y Gobernanza Digital del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública: "Estamos en un momento clave y decisivo en cuanto a IA, en el que es muy importante la experiencia de los últimos años".
Ayer en Avilés se habló de la Inteligencia Artificial en las grandes ciudades, de la IA en ciudades de tamaño medio como Avilés, precisamente, y de la IA en las diputaciones provinciales y en las entidades locales menos pobladas. Hoy se hablará de redigitalización, de normativa... También del proyecto ALIA con el que colabora el Ayuntamiento de Avilés.
ALIA
¿Y qué es ALIA? Se trata de una iniciativa pionera en la Unión Europea que busca proporcionar una infraestructura pública de recursos de IA, como modelos de lenguaje abiertos y transparentes, para fomentar el impulso del castellano y lenguas cooficiales -catalán y valenciano, euskera y gallego- en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo, según consta en la web oficial.
Objetivos
El objetivo de ALIA es facilitar la creación de una nueva generación de recursos y servicios tecnológicos innovadores enriquecidos con el inmenso patrimonio lingüístico del castellano, hablado por 600 millones de personas en el mundo, y las lenguas cooficiales.
