La innovación llega a los hoteles con una paradoja (muy singular)

Los arquitectos desentrañan en Avilés los próximos requerimientos del sector

Michele Cannatà, Mariano Martín, Lorenzo Capucci, Victor Logo, Ester Roldán, Alicia Cabrera. De frente, Sergio Baragaño conversa con Marisa Santamaría y Daniel González con Mónica Blanco, ayer, en el Centro Niemeyer. | MIKI LÓPEZ

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

La innovación también ha llegado al sector de la hotelería. Alicia Cabrera, que es avilesina y es, también, la directora general de la feria Casa Decor, explicó esto ayer con una paradoja: "La innovación está en la artesanía y en la cultura local" y, después de decir eso, abundó: "Los hoteles de hoy en día lo que tienen que hacer es ciudad. Hacer un destino que realmente sea interesante. Todos los hoteles, con la globalización, al final son iguales. Todos utilizan los mismos materiales, los mismos proveedores. Y la diferenciación está en la artesanía". Y concluyó: "En Casa Decor decimos que eso, la cultura cercana, es el nuevo lujo".

Marisa Santamaría, que es la directora del Observatorio de Innovación en Arquitectura y Diseñol, se encargó de moderar el preludio de la segunda edición del congreso Arquitecturas que programa el salón Hogar Sostenible, que se va a desarrollar todo este fin de semana en el pabellón de La Magdalena. Ella fue la que confirmó el planteamiento de Cabrera: "En el siglo XXI el ser humano necesita la artesanía, necesita las tradiciones, aunque, siempre, con la tecnología, que llevamos todos en el bolsillo del pantalón. Cuando es intuitivamente funcional y la manejamos rápidamente, entonces la hacemos nuestra".

El congreso, que se llama Arquitecturas, se desarrolla esta mañana en el pabellón de La Magdalena dentro del salón Hogar Sostenible. Se va a centrar en los hoteles del futuro y lo dirige el arquitecto avilesino Sergio Baragaño que, además, es el director general de la empresa Room 2030, que inició su carrera presentando, precisamente, en el Niemeyer, "un proyecto apasionante", en palabras de Marisa Santamaría: "Un hotel con arquitectura industrializada", añadió la moderadora antes de que el propio Baragaño interviniera: "Me hace especial ilusión estar aquí, en el Niemeyer, porque mi empresa arrancó en esta plaza: tuvimos la suerte de poder instalar una suite vinculada al hotel Palacio de Avilés: fue una experiencia muy interesante".

Centro Niemeyer

Al hilo del asunto que junta a los arquitectos en La Magdalena Baragaño señaló: "Los hoteles ahora no quieren ser hoteles porque quieren ser mucho más", enunció y para desarrollar su argumento añadió: "Hay hoteles que generan muchísimo más negocio en otras cosas que en vender la pura habitación". Y mencionó: "Los grandes ‘lobbies’, las entradas de los hoteles que estaban desaprovechadas, están viendo un negocio en hacer ‘coworking’ o espacios de mayor rentabilidad". Se refería a los restaurantes, por ejemplo, pero no sólo ellos: "Los gimnasios se están abriendo a la ciudad y eso al final está cambiando en el entorno del hotel". Y concluyó: "Hay que pensar mucho más que en un edificio para vender habitaciones donde duermes".

El arquitecto italiano Lorenzo Capucci, que viene de Bolonia, en Italia explicó: "La sostenibilidad es una actitud proyectual. Cada proyecto, sea en un sitio histórico, sea en una llanura o en un paisaje artificial, como en los Emiratos, tiene que establecer un diálogo con el entorno. Intentamos siempre conectar la naturaleza con el edificio construido y siempre ponemos en primer lugar la experiencia de los usuarios". O sea, los nuevos hoteles, concluyen los profesionales del congreso, se balancean entre la tradición y el paisaje.

