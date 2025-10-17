Víctor Solla: "La IA bien aplicada nos permitirá llegar de forma anticipada al ciudadano"

Víctor Solla, responsable de los servicios de información del Ayuntamiento de Avilés, hizo ayer de anfitrión de una jornada nacional centrada en la Inteligencia Artificial y su repercusión en la administración local.

Avilés ha avanzado mucho en digitalización. ¿En qué punto se encuentra ahora el municipio en ese ámbito?

Avilés está muy bien posicionado tanto en el mundo de la digitalización como de la redigitalización. Ahora se abre una etapa tecnológica nueva con la Inteligencia Artificial (IA), que requiere haber dado determinados pasos previos antes de poder aplicarla. Avilés ha hecho ese camino y está preparada para aplicar la IA en los próximos años. No será algo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, y va a cambiar muchas cosas en la administración y en la cultura del empleo público. Las promesas de la Inteligencia Artificial ya se ven en el sector privado.

¿Qué puede aportar a la administración pública?

La IA tiene beneficios clarísimos: eficiencia, claridad para el ciudadano y proactividad. Tenemos que dejar de ser una administración reactiva. La idea es que sea la administración la que se adelante al ciudadano. La IA bien aplicada nos permitirá llegar de forma anticipada al ciudadano y decirle: "Usted tiene derecho a esta subvención", sin esperar a que sea él quien venga a pedirla.

Cada vez que se debate sobre Inteligencia Artificial surge el mismo dilema: ¿La IA va a restar puestos de trabajo?

No se trata de quitar trabajo, sino de mejorar la productividad. Si conseguimos que la IA nos ayude con las tareas repetitivas y poco productivas, el empleado público, que es un profesional, podrá dedicarse a labores de mayor valor añadido. Eso sí, la intervención humana nunca desaparecerá. Siempre habrá un funcionario que valide o dé paso a lo que la IA haya elaborado. Por ejemplo, la IA puede resumir un informe de cuarenta folios , pero un funcionario deberá comprobar si es correcto o no.

¿Qué retos existen a corto plazo en la aplicación de la IA en la administración local?

A corto plazo ya estamos trabajando con algunos proyectos de concepto, pequeñas píldoras que podemos empezar a aplicar. Una de las áreas donde más puede ayudar la IA es en las oficinas de atención al ciudadano. A menudo se nos critica que hablamos en un lenguaje que el ciudadano no entiende. La IA podrá recoger el contexto de la consulta y ofrecer siempre una respuesta coherente, sea cual sea el funcionario que atienda. Eso dará a la oficina una solidez tremenda, porque ahora, a veces, incluso nos contradecimos al manejar tanta información.

Además de la atención ciudadana, ¿en qué otros ámbitos prevén aplicar la IA?

Queremos avanzar también en el apoyo a los técnicos de servicios sociales. Cuando un técnico atiende a una persona, tiene ante sí un escenario muy amplio y complejo. Por ejemplo, alguien puede venir a pedir una ayuda, y el funcionario debe reconstruir toda la situación de esa persona: si está en paro, si recibe ayudas, si tiene familiares atendidos… La IA podrá ofrecer esa visión de 360 grados y ayudar al técnico indicando si en la familia hay un hijo con ayudas, qué profesional le atendió anteriormente,.... Son herramientas de apoyo muy valiosas, y para que funcionen es necesario haber alcanzado antes un alto nivel de redigitalización.

Entonces, ¿podemos decir que Avilés ya está recogiendo los frutos de su esfuerzo en digitalización?

Exactamente. Ahora, gracias al trabajo realizado en los últimos años, se abren nuevas posibilidades. De aquellos frutos, nacen estas oportunidades.