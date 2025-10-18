La arquitectura "sostenible" se suma en Avilés contra el cambio climático

La arquitectura sostenible, de la que se habla este fin de semana en el pabellón de La Magdalena, es parte de la lucha contra la emergencia climática. Lo expresó la directora general de Medio Ambiente del Principado, Susana Madera, durante el acto inaugural del II salón Hogar Sostenible. "La tecnología (en este campo) está avanzando a pasos agigantados", indicó para referirse después a la implantación de paneles solares y al "autoconsumo, que está totalmente integrado en muchas casas". La directora general celebró además que las empresas se sumen al plan de eficiencia energética que el Principado aplica en edificios públicos: "Ese es el camino".

Un momento de la visita institucional al salón.

El salón Hogar Sostenible es de ámbito internacional, pues cuenta con la participación de arquitectos de países como Italia, Portugal, Colombia, además de españoles que reflexionan sobre el presente y futuro del sector, en referencia al congreso ArquitecturAS, que se suma a la parte expositiva que llena este fin de semana el pabellón de La Magdalena. Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, destacó que la ciudad, gracias a este salón, "se convierte un año más en el epicentro de profesionales y particulares que descubren en él las nuevas tendencias de decoración y constructivas, en las que la sostenibilidad de los materiales y los procesos son el eje vertebrador del nuevo rumbo hacia la sostenibilidad".

Marisa Santamaría, que es la directora del Observatorio de Innovación en Arquitectura y Diseño, reflexionó sobre su campo y su adaptación al siglo XXI, y "su compromiso con la utilización de nuevos materiales y una visión conectada a la naturaleza y al paisaje". Apuntó, además, que el mundo de la arquitectura y el diseño combinan el uso de la menor cantidad de recursos "para conseguir el máximo efecto". Es más, profundizó en la idea de que la sostenibilidad "es una realidad de vida".

Esas y otras reflexiones sobre la sostenibilidad conviven en el pabellón de La Magdalena, donde diversas firmas de los sectores de la construcción, el bienestar, tecnológicas, arquitectos, interioristas, decoradores, inmobiliarias, iluminación, industria textil, descanso y energías renovables conviven desde ayer y hasta el domingo.