Esta es la tecnología pionera de Idonial en Avilés para la descarbonización

Idonial Centro Tecnológico pelea por mantenerse como centro de excelencia y eso le lleva a apostar por investigaciones punteras. De ahí que acaba de incorporar una tecnología pionera en España para simular las condiciones reales a las que se ven sometidos los materiales de almacenamiento y transporte del hidrógeno, un gas incoloro, inodoro e insípido en condiciones normales, pero altamente inflamable.

La diferencia básica está en que los ensayos se realizan introduciendo el hidrógeno en la probeta, en lugar de hacerlo al revés.

La nueva tecnología que aplica Idonial es clave para la industria y los sectores que lideran la descarbonización y transición energética, como el energético para las futuras redes de gasoductos por las que transportará el hidrógeno, la automoción, el aerospacial y también el náutico.

Al frente de estas investigaciones está Marta Palacios, coordinadora de la unidad de Mecánica Estructural. "La técnica habitual es utilizar probetas macizas que se introducen en un recipiente y el hidrógeno a presión la rodea. Pero con la nueva tecnología el hidrógeno a presión se introduce en la probeta, que es hueca, y en una cantidad muy inferior, lo que permite realizar los ensayos en un laboratorio normal, y lo que ocurre es más parecido a la realidad", señala.

A la izquierda, la probeta maciza tradicional, y a la derecha la que se utiliza para inyectar el hidrógeno a presión. | MIKI LÓPEZ

Es decir, el hidrógeno se introduce a presión en la probeta hasta 200 bar, en vez de limitarse a probar la resistencia a presión externa. "Los átomos de este gas son tan pequeños que pueden penetrar en la estructura interna de los metales y hacerlos quebradizos, un fenómeno que puede provocar el fallo de cualquier componente. Por ello, garantizar que los depósitos, tuberías o válvulas no se degraden en servicio es una barrea crítica que la industria necesita superar para el uso seguro del hidrógeno a gran escala", matiza Palacios.

Y es que el 95% de los fallos estructurales o de componentes que se producen en la industria, está relacionado con la fatiga, añade la ingeniera industrial.

La fatiga de los materiales

"Esta capacidad de simular el comportamiento interno nos permite realizar por primera vez ensayos de fatiga en estas condiciones, una simulación real mucho más fiel al uso real de los componentes. Esto es crucial, ya que nos permite medir el ‘cansancio’ del material al someterlo a esfuerzos mecánicos cíclicos, similares a la vibraciones que sufre una pieza en un vehículo en marcha, mientras soporta una presión interna constante de hidrógeno. De este modo, podemos determinar la vida útil de un componente que está sometido a dos tipos de tensión a la vez, garantizando su fiabilidad en las condiciones más severas", explica la coordinadora de la unidad de Mecánica Estructural de Idonial.

Esta tecnología pionera supone un avance en la oferta del centro tecnológico a la industria, ya que puede investigar desde la simulación de ambientes externos con ensayos de tracción lenta, pasando por el análisis de la velocidad a la que crecen las grietas en el material, hasta el envejecimiento acelerado de componentes en condiciones extremas de 190 bar y 500ºC.

Evitar catástrofes

"Podemos evitar que se produzca una catástrofe, porque la investigación facilita detectar de manera anticipada posibles fallos en los materiales debido a la fatiga, al ‘cansancio’, lo mismo que nos ocurre a las personas. Y eso permite evitar problemas que puedan ser catastróficos", señala Marta Palacios.

La versatilidad de la nueva tecnología incorporada por Idonial Centro Tecnológico permite realizar ensayos con otros gases diferentes al hidrógeno, lo que abre la puerta al estudio de nuevas aplicaciones industriales. Estos nuevos ensayos se incorporan gracias al apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la agencia Sekuens y de los fondos FEDER.