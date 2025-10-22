Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre europea en Avilés: la ciudad se convierte en el núcleo de la defensa del acero

El Principado se muestra dispuesto a estudiar medidas de protección para la industria transformadora, que teme la subida de los precios

Los representantes del Comité Europeo con Guillermo Peláez y Mariví Monteserín.

Los representantes del Comité Europeo con Guillermo Peláez y Mariví Monteserín. / Mara Villamuza

Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Avilés es estos días en el núcleo europeo de la defensa del acero. La ciudad acoge un seminario de la comisión de política económica del Comité Europeo de las Regiones titulado "Forjando el futuro: claves para una industria europea del acero", en el que se analizarán el presente y el futuro de un sector clave en la economía asturiana.

El consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defendió ayer la protección de la producción del acero con aranceles, aunque admitió que, cuando se toman medidas concretas, "no siempre van a contentar a todos", en referencia a las quejas de la industria transformadora asturiana, especialmente la exportadora, que teme un incremento del precio del acero que dificulte las ventas a otros países. Peláez se mostró dispuesto a "escuchar y, si es necesario, implementar" también medidas de refuerzo al sector.

La defensa desde Asturias

"La posición del Principado es proteger la industria del acero, que es lo que refuerza los intereses de Asturias. Entendemos que cuando se toman medidas concretas no siempre van a contentar a todos. Pero nosotros defendemos los intereses de Asturias y de la siderurgia asturiana. El ajuste en frontera es necesario porque es justo también, porque combate la competencia desleal con la que otros países operan en el mercado internacional de la producción del acero".

El Consejero añadió a continuación que, "dicho esto, si hay otros sectores que reivindican otra serie de medias, por supuesto hay que estar atentos, hay que escucharlos, y si es necesario, hay que implementarlas también".

Avilés, un modelo de transición

Guillermo Peláez señaló que el gobierno del Principado "se comprometió a reforzar la presencia de Asturias en las instituciones europeas", y que se "se decidió organizar este seminario para demostrar a representantes de otras regiones (europeas) que conozcan de primera mano la realidad de la siderurgia y la industria asturiana. Y Avilés es el mejor ejemplo que demuestra todas las capacidades y potencialidades de Asturias".

La alcaldesa, Mariví Monteserín, afirmó que Avilés es "modelo en el cambio que hemos realizado a lo largo de estos años de la siderurgia integral obsoleta a la industria diversificada que apuesta por la sostenibilidad y basada en la innovación y el conocimiento".

