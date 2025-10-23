Salvar la industria: la UE estudia incorporar el metal al plan proteccionista del acero

Las alarmas activadas por la industria transformadora del acero, en concreto el sector metalmecánico asturiano, nada más que la UE anunció su decisión de reducir a la mitad la cuota de importaciones de acero libre de aranceles y aplicar gravámenes de hasta un 50% al resto, ocupó ayer parte del debate en la cumbre europea que se celebró en Avilés. Tanto fue así, que se va a estudiar la incorporación del metal al plan proteccionista del acero.

A eso se suma la necesidad de pasar del diálogo a la acción y avanzar en el desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno como vector energético para que la industria sea competitiva, y un sistema de ayudas europeas que haga factible la financiación en la transición energética, además de cubrir los vacíos legales que permiten la entrada de productos de terceros países en competencia desleal, teniendo en cuenta el riesgo que suponen los aranceles.Y todo ellos teniendo en cuenta que la carrera en las nuevas tecnologías está marcando el paso.

Todos estos desafíos se imponen en un marco de enormes dificultades como es el de llegar a acuerdos en el marco de la Unión Europea por los múltiples, y a veces dispares, intereses de los países que la integran.

"Europa es un animal complicado". La frase es de Philippe Meyran, primer ejecutivo de ArcelorMittal España, durante su intervención ayer en la cumbre de la comisión de política económica del Comité Europeo de las Regiones que se celebró en Avilés con el título "Forjando el futuro: claves para una industria europea del acero".

Una apuesta estratégica que supone tanto como la supervivencia del Viejo Continente en un complejo contexto geopolítico.

La presencia de Arcelor

¿Por qué Avilés fue la sede de un seminario de esta envergadura? La respuesta la dio el consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, al señalar el liderazgo de Asturias en la elaboración del dictamen que fije la posición de la UE en la protección de la producción de acero, un documento que deberá ser aprobado en el Pleno de la Unión Europea en diciembre.

Y Avilés es un ejemplo de la importancia del acero por la presencia de ArcelorMittal y porque es un modelo de ciudad resiliente que ha sufrido varios reconversiones, industriales y urbanas.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, señaló que, de hecho, está de nuevo en plena reconversión afrontando la transformación de una industria pesada anticuada a una basada en la innovación y el conocimiento.

Alberto Cirio, presidente de la Comisión, destacó la importancia del seminario de Avilés porque "estamos en la fase final de elaboración del informe sobre el plan de acción, y las conclusiones que salgan de aquí serán muy importantes para el dictamen final".

Jean Theo Ghenda, director de tecnologías de la Asociación Europea del Acero, Eurofer, centró los desafíos del sector siderúrgico, que da empleo (directo e indirecto) a más de 2,5 millones de personas en Europa: la competencia desleal de países como China e India; el exceso de producción mundial (más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE); los precios de la energía; la materia prima; la necesidad de mercados líderes en consumo de acero verde, y la financiación de la descarbonización.

"Se necesitarían 85.000 millones de euros de inversión hasta 2030. Es evidente que la industria siderúrgica necesita ayuda", señaló Ghenda. "Si no conseguimos una política industrial que aborde todo esto, la siderurgia europea estará en peligro", alertó.

Ahorro de costes

Pedro Pablo Arrieta, director de operaciones de la multinacional asturiana Zitrón, expuso la gran pregunta: ¿Quién protege al sector metalmecánico, a la industria transformadora? Es decir, aquellas para las que el acero es su principal materia prima.

"Si queremos que las empresas consuman acero europeo, hay que fomentarlo, y hay que buscar el equilibrio entre la industria productora y la consumidora.

Y advirtió de que "la sobreprotección provocará una subida del precio y las empresas tienen que ahorrar costes. Además, quizás a medio o largo plazo se puede dar una relajación de las empresas siderúrgicas porque tendrán las ventas aseguradas".

Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria, defendió las medidas proteccionistas del acero europeo, pese a que "se encarecerá", admitió ante los temores de la industria. De ahí que incidiera en que "se deben aplicar medidas integrales para que el metal no quede en el aire", ante el riesgo de que se pueda deslocalizar. Una posición en la que pareció haber consenso.

Philippe Meyran: «Una siderurgia fuerte es clave para el bienestar social»

Sostenibilidad medioambiental y económica. Ese es el gran reto de la siderurgia y del sector metal de Asturias y de Europa, según quedó patente en la cumbre europea celebrada ayer en Avilés .

El máximo responsable de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal en España, Philippe Meyran, abogó por impulsar una «política europea que favorezca el consumo de acero verde», porque «una siderurgia fuerte es fundamental para una industria desarrollada y eso se traduce en bienestar social».

En su opinión, «tenemos que abordar los problemas de Europa abordando los problemas de la siderurgia», teniendo en cuenta que «las empresas deben ser rentables».

¿Y cuáles son los problemas?: el dumping de terceros países; las emisiones de CO2, con tasas que ahora suponen el 25% de los costes; el precio de la energía y el elevado nivel salarial en comparación con otros productores extracomunitarios.

Fue el propio Meyran el que preguntó ¿qué se puede hacer? Y se respondió: «Debemos tener un terreno de juego equitativo en toda Europa. A nivel de país necesitamos tener suficiente generación de energía eléctrica a un coste aceptable para lograr la producción descarbonizada, y una red de transporte de electricidad suficiente». Ni una palabra del nuevo horno eléctrico para Avilés.

Y eso que en el transcurso del seminario se puso de manifiesto la importancia de las regiones siderúrgicas en la toma de decisiones.

Implicar a la sociedad

La alemana Isolde Ries explicó que es natural de una región parecida a Asturias, en la que se estudia la construcción de dos hornos eléctricos que deben estar completados en 2029, y que suponen el mayor proyecto de descarbonización de toda Europa. «Deben convencer al señor Mittal para que los construya aquí».

La eurodiputada alertó del riesgo de los vacíos legales que permiten la entrada en la Unión Europea de productos chinos transformados a través de Turquía. «Necesitamos medidas proteccionistas reales, energía abundante, a precios asequibles, y solidaridad. Tenemos que descarbonizar para producir acero verde, conseguir líderes industriales que compren acero europeo, y concienciar a la sociedad para que lo consuma, aunque se tenga que pagar un poco más», señaló.

Manuel Bloemers, de la Federación Europea de Sindicatos Independientes, planteó que la energía «sea considerada un bien público», y expuso que la Unión Europea «debe involucrar a la sociedad en los cambios que se están produciendo y ser proactiva, con más formación, con reciclaje profesional y con acompañamiento en la búsqueda de empleo. Las personas no deben sentir que van a perder».

Y propuso que se empiece, por ejemplo, por exigir que en la contratación pública se utilice acero fabricado en Europa, y no en terceros países. Finalizó su intervención pidiendo «más celeridad en la toma de decisiones y en su aplicación».

La siderurgia y la metalmecánica en Asturias

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, fue el encargado de la clausura de la cumbre europea. Inició su intervención con cifras: la industria manufacturera en Asturias supone el 23% del PIB de Asturias y casi 50.000 empleos de un total de 400.000, lo que da idea de la importancia que tienen en la economía del Principado.

Añadió el Consejero que «la descarbonización nos dará la competitividad, y si se acompasan, pueden atraer más industria».

Eso sí, advirtió de que «el futuro se juega en la tecnología, y que «sin energía no somos nada». Lo que dio pie a un mensaje directo a ArcelorMittal: «Si incorpora el hidrógeno verde, generará excedentes para otros sectores y hay que visionar nuevos nichos de negocio».

Se refirió Borja Sánchez al sector de la defensa, «que puede acelerar el proceso tecnológico en las empresas auxiliares». «Europa debe decidir dónde queremos estar y por qué vamos a apostar. Este es un momento complejo que debemos aprovechar para avanzar».