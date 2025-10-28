Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa ha vistiado esta mañana la empresa Domobility, creada en 2010 en La Curtidora, especializada en la transformación digital y consultoría de tecnologías de la información.

Soluciones digitales

Ofrece soluciones digitales en experiencia de usuario, servicios en la nube, comercio electrónico y ciberseguridad. La compañía, actualmente con sede en la calle del Muelle de Avilés y oficina también en Milán, tiene presencia en España e Italia y se enfoca en optimizar y digitalizar los procesos de sus clientes, que suman más de un centenar.