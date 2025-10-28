Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia
La firma ofrece soluciones digitales en experiencia de usuario, servicios en la nube, comercio electrónico y ciberseguridad
El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa ha vistiado esta mañana la empresa Domobility, creada en 2010 en La Curtidora, especializada en la transformación digital y consultoría de tecnologías de la información.
Soluciones digitales
Ofrece soluciones digitales en experiencia de usuario, servicios en la nube, comercio electrónico y ciberseguridad. La compañía, actualmente con sede en la calle del Muelle de Avilés y oficina también en Milán, tiene presencia en España e Italia y se enfoca en optimizar y digitalizar los procesos de sus clientes, que suman más de un centenar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad