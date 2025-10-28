Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia

La firma ofrece soluciones digitales en experiencia de usuario, servicios en la nube, comercio electrónico y ciberseguridad

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia | A. A.

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia | A. A.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa ha vistiado esta mañana la empresa Domobility, creada en 2010 en La Curtidora, especializada en la transformación digital y consultoría de tecnologías de la información.

Soluciones digitales

Ofrece soluciones digitales en experiencia de usuario, servicios en la nube, comercio electrónico y ciberseguridad. La compañía, actualmente con sede en la calle del Muelle de Avilés y oficina también en Milán, tiene presencia en España e Italia y se enfoca en optimizar y digitalizar los procesos de sus clientes, que suman más de un centenar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  5. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  6. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  7. Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
  8. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia

Domobility, nacida en La Curtidora y ahora con oficina en Italia

Sostenibilidad con acento asturiano: Avilés reúne a Europa para hablar de futuro

Sostenibilidad con acento asturiano: Avilés reúne a Europa para hablar de futuro

Mariví Monteserín: "Avilés es un laboratorio para lo sostenible"

Mariví Monteserín: "Avilés es un laboratorio para lo sostenible"

Salvar la industria: la UE estudia incorporar el metal al plan proteccionista del acero

Salvar la industria: la UE estudia incorporar el metal al plan proteccionista del acero

Cumbre europea en Avilés: la ciudad se convierte en el núcleo de la defensa del acero

Cumbre europea en Avilés: la ciudad se convierte en el núcleo de la defensa del acero

Esta es la tecnología pionera de Idonial en Avilés para la descarbonización

Esta es la tecnología pionera de Idonial en Avilés para la descarbonización

La arquitectura "sostenible" se suma en Avilés contra el cambio climático

La arquitectura "sostenible" se suma en Avilés contra el cambio climático

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA

Avilés marca el paso en la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas: así es el proyecto ALIA
Tracking Pixel Contents