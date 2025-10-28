Mariví Monteserín: "Avilés es un laboratorio para lo sostenible"
Cuarenta técnicos de 21 países europeos eligen la ciudad para confrontar sus trabajos de apoyo a las nuevas empresas
s. F.
"Avilés es una ciudad laboratorio para experimentar con la industria y sostenibilidad". Esto se lo dijo ayer Mariví Monteserín, que es la alcaldesa de Avilés, a las partipantes en la reunión del grupo de trabajo de sostenibilidad de la Enterprise Europe Network (EEN). Se va a reunir esta mañana y pasado en Espacio Maqua: cuarenta técnicas de administraciones locales y regionales procedentes de 21 países europeos.
La recepción oficial sirvió como prólogo para los dos días de trabajo que aguardan. Tras este primer encuentro, los ponentes recorrieron el centro de Avilés con una guía en inglés. Así pudieron ir familiarizándose con todo lo que Monteserín les había explicado sobre la ciudad que preside. Les había contado que Avilés empezó a explorar un camino para salvar las consecuencias de la reconversión industrial: "fue la apuesta por la investigación, el desarrollo y la sostenibilidad".
Explicó que el primer paso fue la creación de un "centro público" de investigación de materiales, un primer motor que ha convertido a Avilés en polo de la nuevas industrias. "Fueron decisiones políticas que pusimos en marcha cuando en Europa tenía otros planteamientos", recalcó Monteserín. Les explicó también los pasos dados hasta ahora: la generación de nuevos suelos, el empuje a la innovación y la potenciación medioambiental.
