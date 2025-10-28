Sostenibilidad con acento asturiano: Avilés reúne a Europa para hablar de futuro

La Enterprise Europe Network (EEN) es la mayor red de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Fue creada por la Comisión Europea en 2008 y está cofinanciada por el programa Single Market Programme (anteriormente COSME y Horizon 2020). Avilés fue el epicentro de su encuentro dedicado a la sostenibilidad. Participaron de forma presencial unos y online otros ponentes de distintos rincones europeos, de Finlandia a Malta o Madrid. En este universo tomaron parte también empresas asturianas que expusieron casos de éxito en la región. Abrió la espita Elena Suárez, de Ficyt (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología, dependiente del Gobierno regional) y coordinadora de Galactea Plus. Tomaron el relevo Raquel Barroso, directora de I+D+I de Ewala IT Services y Ana Isabel Menéndez, directora de sostenibilidad e innovación de Pavitek, ambas con sello regional. Ambas valoraron el apoyo del Ficyt y de la ENN en su desarrollo.

I+D+I

Barroso presentó su empresa como una start-up fundada en 2021 y dedicada a la ciberseguridad, tanto de la información como a nivel industrial. "Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos europeos, y la Ficyt, con la colaboración de la Enterprise Europe Network, nos han ayudado mucho a iniciarnos en proyectos a nivel internacional. También a nivel de difusión. Y hemos trabajado igualmente mucho con ellos la forma de estructurar nuestras políticas internas". Para la responsable de Ewala -empresa catalogada como pyme innovadora, que recientemente ha obtenido también un sello de excelencia en Igualdad– participar en este tipo de proyectos europeos es fijar un sello de calidad. "Ganamos, sobre todo, visibilidad, darnos a conocer", precisa. La empresa dedica parte de su esfuerzo a darle sentido a la Inteligencia Artificial (IA) enfocada al ahorro energético.

Carreteras

Ana Isabel Menéndez, de Pavitek, presentó su empresa: "Somos una empresa industrial. Tenemos plantas de asfalto, plantas de hormigones, cantera de áridos naturales, hacemos obra civil y nos dedicamos al mantenimiento de carreteras. Es decir, una empresa de la vieja guardia, totalmente industrial, en un sector totalmente convencional. Nosotros no exportamos, no somos una gran empresa y nuestro producto solo es regional", dijo. ¿Y qué hace una empresa de estas características en una reunión internacional de innovación y sostenibilidad?. "Pavitek es una empresa alineada con la descarbonización, nos hemos registrado hace un par de años en el registro de huella de carbono, somos una empresa que estamos muy involucrados con temas de sostenibilidad, queremos ser mejor empresa y cada día más sostenible, entendiendo sostenibilidad por parte económica, por parte social y por parte ambiental, no solo hablemos de medio ambiente, hablemos también de supervivencia de la empresa".

Consumo energético

Agrega Menéndez: "Nosotros hemos conseguido una reducción del 18% del consumo energético de la planta de hormigones, gracias a la convocatoria de Energy, que nos permitió instalar toda la cubierta de nuestra planta de paneles fotovoltaicos, y además nos permitió también integrar la digitalización, tenemos una app que nos da los consumos de la planta en tiempo real, los ahorros producidos, lo que vertemos a la red y por tanto cobramos, y ha sido todo gracias a un proyecto europeo". La firma asturiana también se ha beneficiado de un proyecto de consultoría y generar nuestro propio plan estratégico de sostenibilidad.

La "cumbre" de sostenibilidad empresarial finalizará hoy en Avilés, en Maqua.