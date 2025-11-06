Avilés se coloca en el mayor evento mundial de innovación urbana

Avilés, como ciudad líder de la Red In4Green, ha participado en la Smart City Expo World Congress 2025, el mayor evento mundial sobre innovación urbana, presentando la red europea de ciudades orientadas a favorecer la transición verde y sostenible de la industria.

El evento, celebrado en Barcelona, recibe a 25.000 visitantes profesionales de 130 países y 1.100 expositores. Y en ese escenario, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha expuesto ante representantes de ciudades como Múnich y Copenhague, la importancia y el valor de la colaboración público-privada

"Después de meses de trabajo del proyecto Urbact In4Green, sobre todo un trabajo con el grupo de acción local compuesto por los sindicatos mayoritarios, la Cámara de Comercio, la Federación Asturiana de Empresarios y otras entidades y empresas locales, llega el momento de exponer resultados", señaló Campa.

El edil resaltó ante el resto de participantes la "larga experiencia" que tiene Avilés en alcanzar acuerdos en el ámbito de la concertación social, "y cómo eso lo trasladamos a la realidad para llevar a cabo de manera coordinada cuestiones como el desarrollo de nuevos sueldos industriales, la aparición en el 2015 del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y cómo compartiendo esos objetivos de ciudad puede ser más sencillo llegar a cumplirlos", explicó el responsable del área de Desarrollo Urbano y Económico.

Red URBACT In4Green.

Esta red que lidera Avilés persigue lograr el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

Participan 10 ciudades que tienen las actividades industriales como fuente de riqueza y que trabajan y apuestan por convertirse en comunidades modernas, sostenibles y tecnológicas donde se preserve la calidad de vida de las personas.

Son ciudades de ocho países de la Unión Europea y un país en proceso de adhesión (Montenegro). Se trata de las ciudades de Sabadell (España), Bijelo Polje (Montenegro), Dąbrowa Górnicza (Polonia), Larissa (Grecia), Salerno (Italia), Schiedam (Holanda), Solingen (Alemania), Žďár nad Sázavou (Chequia) y Vilanova de Famalicao (Portugal), lideradas por Avilés