Juan Vázquez, economista y exrector de la Universidad de Oviedo: "Asturias necesita una sólida base industrial, que es el motor del coche"

Juan Vázquez es economista y exrector de la Universidad de Oviedo. Imparte esta tarde una charla invitado por la Sociedad económica de Amigos del País de Avilés y comarca. La conferencia que lleva por título «Economía asturiana: entre el regreso al pasado y las oportunidades de futuro» está prevista para las 19.30 horas en el hotel Palacio de Avilés.

Dado el título de la ponencia, ¿en qué paradigma nos movemos?

El título tiene una intencionalidad que es un poco la de que yo percibo de la economía asturiana. Hay una pugna en estos momentos entre elementos progresivos que miran al futuro y elementos más conservadores o más regresivos que se mantienen en el pasado. Incluso en orientaciones de las políticas económicas, en los discursos públicos. Este es un momento decisivo, para que esa pugna se decante por la Asturias del futuro, por la Asturias que apuesta por la creación de riqueza, de las oportunidades, de aprovechar esas oportunidades . La impresión que me da es que en los discursos públicos domina mucho más el entretenimiento que verdaderamente los análisis serios, rigurosos y solventes sobre los problemas de la economía asturiana.

Asturias mantiene una filosofía industrial potente, ¿no es así?

Creo que ahora hay demasiados discursos públicos autosatisfechos pero tampoco soy de los pesimistas, de los que creen que esto está muy mal. Además hay que superar esa visión negativa que durante mucho tiempo se ha tenido, ¿no?. Pues en la industria pasa un poco lo mismo, hay luces y hay sombras. Desde luego no estamos en los años de la reconversión pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo de que estamos en la reindustrialización. Hay pilares, pilares importantes de la estructura industrial de la región que están en un veremos, o en suspenso, o en un impasse.

¿Cuáles?

Por ejemplo la siderurgia. Vamos a ver si las inversiones van adelante o no y cómo evolucionan los mercados y la protección europea. Bueno, tenemos casos como el de Duro Felguera donde ha habido problemas. Vemos estos días en la prensa que lo que se vendió como una gran operación con el hidrógeno verde está muy verde todavía, como cabría pensar. Bueno, y frente a eso es verdad que también hay muchas iniciativas, algunas nuevas, más discretas, que aparecen menos en los discursos públicos pero que están yendo adelante con solvencia. Digo muchas veces que en las cuencas mineras ya hay más empleos tecnológicos que mineros y eso significa que hay una destrucción creativa. Han desaparecido unos empleos, pero han aparecido otros. Sin embargo, en los discursos públicos domina mucho más el turismo, que no digo que esté mal.

¿Cómo ve, precisamente, el auge del turismo en la región asturiana?

Sí, claro, el turismo ha sido una pieza siempre central en España, en la economía española y no había alcanzado tanto impacto y tanta presencia en Asturias y que lo tenga es positivo. El turismo es un recurso fácil, se crean empleos muy rápidamente, se luce mucho rápidamente. Pero no creo que sea tan consistente, sobre todo para un modelo como el asturiano, como la industria. Sigo pensando que por mucho que otros sectores puedan contribuir Asturias necesita una sólida base industrial, que es el motor del coche y luego ya podemos tunearlo y ponerle toda otra serie de cosas. Pero ese motor es vital para Asturias.

En los últimos tiempos prima la innovación...

Si se diese más valor a la innovación yo me quedaría tranquilo. La innovación es una cosa que hay que aplicar en todos los segmentos de la vida igual que la eficiencia. Se puede y se debe aplicar a la industria clásica y a la moderna. Y se han creado muchos empleos en los parques tecnológicos con muchas pequeñas empresas que luego han alcanzado ya cierta dimensión. Me preocupa que se hable y que se impulse la innovación y sé que se están haciendo esfuerzos, quizá a lo mejor hay que ser más eficaz en trasladarlos a la industria... Me preocupa más esa otra retórica en la que nos hemos metido en Asturias de celebraciones permanentes, no hay día que no haya unos premios, concurso gastronómico, todo un entorno de celebración, de entretenimiento en unos sectores que son necesarios pero que son más endebles que las sólidas bases industriales de siempre.

¿Y qué papel juega Avilés? Que es uno de los puntales económicos de esta nuestra región

Cuando uno contempla la trayectoria de Avilés en estas década, Avilés ha sabido realmente reinventarse. Ha salido a pelear y ha salido a flote tras pasar por momentos delicados. Avilés ha apostado por una diversificación en innovación pero también en vínculos con la industria tradicional. También ha puesto en valor la ciudad en el aspecto turístico: esa imagen que ahora se ha ganado Avilés de que antes parecía una ciudad fea y ahora es una ciudad interesante desde el punto de vista de los turistas, de los visitantes, de la gran actividad cultural. Creo que Avilés ha sabido reinventarse así mismo en estas décadas pasadas, de los humos a una Avilés con una imagen más vinculada a la cultura, a la innovación y al emprendimiento.

Como exrector de la Universidad de Oviedo, cómo ve la entrada de universidades privadas en la región, en el caso de Avilés con la Nebrija

Debo recordar que fui presidente, además de rector de la Universidad de Oviedo, de las universidades españolas, públicas y privadas. Por lo tanto yo siempre he defendido el sistema universitario en su conjunto. Y creo que las privadas tienen un papel muy importante que desarrollar. Conozco a la Nebrija igual que conozco a la Alfonso X El Sabio y la Europea y son universidades ya contrastadas y asentadas, no son ningún chiringuito, al contrario, son universidades asentadas. He sido rector de la pública y defiendo ante todo la universidad pública pero no creo que deba defenderse la pública excluyendo la privada. Al contrario, creo que lo que la pública tiene que hacer ante la llegada de privadas es disponer de bases sólidas, disponer de apoyos públicos y no tener una dinámica y una posición defensiva sino la posición de asentar y consolidar que la universidad pública es un gran valor con unos grandes recursos y que verdaderamente las que tienen que competir son las privadas. No hay que defender lo público atacando a lo privado: de la colaboración público-privada puede salir la prosperidad y el crecimiento.