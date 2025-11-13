Avilés busca tejer hilos en su polo innovador: catorce empresas de La Curtidora exploran vías de colaboración

Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias entre empresas erael objetivo del Desayuno de Otoño, un nuevo encuentro celebrado esta mañana en La Curtidora, que ha reunido a profesionales y entidades del Centro de Empresas en un espacio pensado para generar sinergias y nuevas oportunidades de negocio.

En esta edición han participado 14 de las 71 empresas instaladas actualmente en La Curtidora: Factotum Gestión inmobiliaria, Pinayalo, Fundación Mujeres, Buscayenvia.com, Afinca Propiedad y Catastro, Nordés Cantábrico, Ábside, AS Marketing, Ingeus, Reconecta Rehabilitación, TheRoom2030, Arquitectura Omar Ro.Ma., Gloria Blanco Vocal Coach y Gourmety Viajes. Su participación responde al interés de fomentar futuras colaboraciones entre compañías de perfiles complementarios y sectores diversos, que abarcan desde el marketing y la arquitectura hasta la rehabilitación o la gestión inmobiliaria.

Una de las principales ventajas de formar parte de un Centro de Empresas es la posibilidad de establecer redes con potenciales colaboradores, proveedores o clientes. Con esa idea, La Curtidora celebra semestralmente estos encuentros que facilitan el contacto directo entre las compañías que comparten espacio. Además, la participación de empresas que están a punto de finalizar su estancia en el centro, supone una oportunidad para que compartan su experiencia y mantengan el vínculo con la comunidad empresarial en la que se han integrado estos años.

Este tipo de iniciativas refuerzan la identidad de La Curtidora como un entorno que impulsa la innovación, el crecimiento y la cooperación entre empresas. Actividades como el Desayuno de Otoño consolidan su papel como espacio de referencia para el networking y el desarrollo empresarial de Avilés.