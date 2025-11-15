El exponencial crecimiento de la empresa avilesina Aloha Clouds: multiplica por ocho su plantilla en tres años y estrena nueva sede

"El orgullo es que habéis nacido en La Curtidora, allí habéis crecido y os habéis instalado en Avilés". Con estas palabras resumía este sábado la alcaldesa, Mariví Monteserín, la fulgurante trayectoria de la empresa Aloha Clouds. Lo ha hecho en el salón de recepciones del Ayuntamiento, ante la presencia de una veintena de empleados de la una consultora informática, especializada en la herramienta Service Now, que en sus tres años de vida ya ha triplicado su plantilla y desde hoy estrena nueva sede, en la calle La Cámara. "Hemos tenido un crecimiento más grande del que esperábamos, y nuestra idea es seguir creciendo desde Avilés", ha reconocido Pablo Martínez, confundador de la firma junto a Lilian Mével.

Aloha Clouds es, como destacaban Martínez, Mével y Monteserín, uno de los muchos frutos de La Curtidora, ese "garaje" avilesino del que han nacido numerosas empresas en los últimos 30 años. "El 75% de las empresas que se han ido de allí hoy siguen funcionando", resaltó Monteserín, en un acto en el que también estuvieron presentes la actual directora del centro de empresas, Ana Lamela, y José Luis Vega, responsable de Promoción de la Isla de la Innovación y el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa.

Tal y como relató Pablo Martínez, Aloha Clouds nació hace ahora tres años. "Éramos tres, y hoy somos 25 trabajadores. Hay empleados de siete nacionalidades diferentes y de puntos como Madrid, Valencia, Valladolid...", expresó el fundador de la compañía, que viene incorporando a unas diez personas a su equipo cada año. El perfil de sus incorporaciones son "ingenieros informáticos que, preferentemente, tengan conocimiento de la herramienta Service Now y que hablen inglés y, a ser posible, francés". "Tenemos la intención de seguir incrementando al mismo ritmo. Nuestro crecimiento está siendo del 50 o 60% anual, y vamos a seguir creciendo todo lo que podamos", prometió.

Para festejar este nuevo hito de la compañía, que tiene entre sus clientes a algunas de las empresas del Ibex 35, el Consistorio les obsequió con una lámina de La Curtidora. "España y Avilés es un buen lugar para iniciar un proyecto como el nuestro. Siempre tuvimos claro que íbamos a empezar aquí, en La Curtidora, y seguiremos vinculados a Avilés", coincidieron Martínez y Mével.