Avilés se posiciona como referente asturiano de la transición energética: esta es la gran cita con la industria que recala en la ciudad durante dos días
La Cámara inaugura Norte Renovables: "Entre los objetivos está atraer inversión y cooperación internacional y fortalecer la cadena de valor local"
El salón de las energías renovables de Avilés –Norte Renovables– cumple seis años. Su juventud no es óbice para que sea considerado más que un congreso al uso: "Es la referencia para que empresas asturianas generen negocio, tecnología y cooperación internacional en el sector energético", sentenció José Vega, director de zona de Caja Rural, en la presentación de esta feria que abrirá sus puertas hoy en el pabellón de exposiciones de La Magdalena.
Entre los objetivos de la Cámara con este certamen que convierte a Avilés en capital asturiana de la energía sostenibles figuran: "Impulsar oportunidades reales de negocio para empresas asturianas del sector energético e industrial, atraer inversión y cooperación internacional, posicionar a Avilés y Asturias como polo industrial energético, especialmente en eólica marina, geotermia, biomasa e hidratación de renovables y fortalecer la cadena de valor local, integrando ingeniería, fabricación, logística, servicios jurídicos, consultoría y tecnología", precisó Vega. En la presentación de Norte Renovables también se sacó pecho de la industria asturiana: "Que no se adapta a la transición energética sino que la lidera".
En la presentación de la Feria estuvo también el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa y Antonio Gamba, encargado de la gestión de la Oficina Acelera Pyme. El primero valoró el crecimiento de Norte Renovables "con empresas que se han ido adaptando a los cambios".
El salón está dividido en dos grandes bloques temáticos: hoy se dedicará a la jornada –comenzará a las 9.00 horas– a la industria e internacionalización energética. Participarán empresas clave del sector industrial asturiano vinculadas a proyectos internacionales de energía marina. Además se desarrollará una misión inversa empresarial desde Chile, según explicó José Vega, con encuentros empresariales y la presentación del mercado chileno de energías renovables.
Ya el jueves la jornada será sobre hibridación y servicios para la transición energética donde se tratará los nuevos modelos para integrar renovables y servicios energéticos avanzados. Se presentarán en esta jornada proyectos punteros en geotermia, biomasa, hidrógeno verde y energías híbridas así como servicios jurídicos, consultoría energética y soluciones para industria y empresas.
Windar Renovables, Isastur, Iquord, EDP, Hunosa, la Autoridad Portuaria de Avilés, Ontier abogados y Energigante son algunas firmas que dejarán en Avilés su poso de conocimiento en energías verdes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- David Cuenca, nuevo arcipreste de Avilés: 'Pensé que la pandemia traería más unión, pero creo que hay más crispación
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana
- Este lunes comienzan las obras en dos icónicos edificios de Avilés: una millonaria inversión y 12 meses de trabajos
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas