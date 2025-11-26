Nacho Rodríguez, director comercial de Windar: "La gran amenaza no son los aranceles de Trump, sino China, que juega con otras reglas"

"La gran amenaza no son los aranceles de Trump, sino el acero de China: juegan con otras reglas y están exportando a Europa". Así lo aseguró este miércoles Nacho Rodríguez, director comercial de Windar Renovables, en la conferencia de apertura de Norte Renovables, el congreso de las energías verdes organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, que se celebra hoy y mañana en el pabellón de La Magdalena. En su ponencia, Rodríguez también resaltó que eólica marina "ha sufrido una caída del 50% en los últimos dos años", y que una de las claves para que el sector sea competitivo en un futuro cercano pasa por "saber anticiparse a cómo van a evolucionar y crecer las estructuras".

En su exposición, Rodríguez hizo un repaso de los grandes hitos de la empresa. En media hora repasó cómo una iniciativa del grupo Daniel Alonso logró engendrar un referente mundial en la construcción de estructuras para la eólica. "Tras 25 años de experiencia, hoy tenemos más de 1.500 trabajadores, plantas en Avilés, Linares, Ferrol, India, Basil, México y abriremos en Polonia una nueva planta a finales de 2026", relató.

"El gran crecimiento de la empresa se produjo en los últimos 15 años, con la entrada en el negocio offshore", explicó Rodríguez, sobre uno de los grandes hitos de la compañía. El otro llegó en 2015, "con nuestro primer gran proyecto, que nos posicionó a nivel mundial", y que ejecutaron en UTE con Navantia. Fue el proyecto Wikinger, situado en el mar Báltico, en Alemania. Supuso una inversión de 1.400 millones de euros.

Desde entonces, el crecimiento de Windar ha sido exponencial. "Hoy en día la eólica marina ya supone más del 60% de nuestra facturación", resaltó Rodríguez, de un sector en el que "la clave es anticiparse a cómo van a evolucionar y crecer las estructuras". "Por ello, el área (industrial del que disponen) y los puertos van a ser críticas cuando despegue la eólica flotante", expuso el experto, que deseó "que la eólica flotante llegue a las costas españolas o asturianas algún día".

Entre los retos a los que se enfrenta el sector en general y Windar en particular, Rodríguez habló de una complicada situación en el mercado. "El parón de Estados Unidos ha sido brutal. Estábamos preparados para atacar todos los proyectos que estaba previsto que saliesen", afirmó con relación al volantazo dado por la administración Trump, que ha congelado la gran mayoría de proyectos relacionados con las energías verdes.

"Ha habido caídas del 50% en la demanda en solo dos años. Hay pocos proyectos y nuestros competidores están en el centro de Europa, que es donde más parques se hacen", expresó de una dificultad que se ve añadida por la situación geográfica española, lejos de su público objetivo. De hecho, la compañía de origen avilesino ya ha iniciado las obras para construir una planta en la ciudad polaca de Szczecin. Conllevará una inversión de 150 millones de euros y se estima que contribuirá a la creación de 450 empleos.

Pese a ello, Rodríguez puso énfasis en que la gran amenza del sector viene de Asia. "La gente piensa que el peligro es Trump, pero no, la amenaza es China, que juega con otras reglas. Nosotros no podemos importar acero chino, porque está sujeto a un arancel, pero el producto terminado que viene de China, no paga arancel. Esta deficiencia en el mercado no permite que no estemos compitiendo en condiciones de igualdad", denunció el director comercial de Windar, que pidió medidas a las administraciones para coser esta brecha.

Tras la ponencia de Rodríguez, el alto cargo de Windar compartió escenario con Silverio Ferreira, jefe de producción de Astra (Asturiana de Tratamientos); Javier González, director general de Serasme; y José Antonio Lorenzo García Lorenzo, director técnico de Grúas Roxu. Las tres empresas trabajaron junto a Windar en la fabricación de piezas para los eólicos del parque eólico East Anglia Three, en Suffolk, Reino Unido. "Ayer enviamos lsa últimas 95 estructuras desde el puerto de Avilés", reseñó Rodríguez sobre este proyecto, en el que las cuatro firmas se vieron en la obligación de invertir en medios materiales y humanos para alcanzar sus objetivos. "Logramos trabajar con coordinación", destacaron los directivos.

Antes, se celebró un acto institucional para abrir el congreso, que se prolonga hasta mañana, jueves. Participaron Alfredo Enrique Fernández, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés; Manuel Campa,concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés; Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés; y Bruno López Viscón, director general de Asturex.

Rodríguez Vega destacó la importancia del sector offshore para el puerto avilesino. "Es lo que más ha crecido en los últimos 12 años", desatacó, al tiempo que afirmó que una de las principales carencias de las instalaciones es "la escasez de suelo logístico". "Estamos incorporando 80.000 metros cuadrados para esta nueva industria, que requiere mucho espacio", resaltó el presidente del ente, que también ensalzó el proyecto de la nueva planta que Windar planea acometer en las antiguas instalaciones de Alcoa.

Por su parte, Campa puso énfasis en la necesidad de apostar por las energías verdes, y también ensalzó que "Avilés va a ofrecer espacios industriales" tanto para empresas de aquí como de fuera, y el ecosistema innovador del concejo. "La ventaja de las empresas de I+D en Avilés no compiten entre sí, por lo que facilita que colaboren entre sí", expresó.

López Viscón también valoró positivamente el sector de las renovables en Asturias que, a su juicio, "tiene nivel para competir a nivel de Champions League". En una línea similar, Fernández Santos destacó que "la energía ha sido importante en Asturias y volverá a serlo".