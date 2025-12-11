La sostenibilidad, un elemento para impulsar la competitividad de las empresas de Avilés

"La sostenibilidad no es solo medio ambiente, son muchas cosas más". Así lo repitieron, una tras otra, las seis empresas que participaron en el proyecto "Avilés sostenible", una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y el Club de Calidad que pretende incrementar el número de empresas de la comarca que apuestan por la sostenibilidad y la incorporan a sus procesos productivos. Este jueves, en el salón de plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar la ceremonia de clausura de la ceremonia de esta segunda edición, en la que participaron Lactavisa, Jofrasa, Conservas Miravalles, Contenedores Gema, Room 2030 e Iturcemi.

¿Y qué es la sostenibilidad, más allá del medio ambiente? "Es gestión de recursos humanos", "es aprovechamiento de subproductos", "incluir criterios de proximidad" o "aumentar la eficacia de los procesos mediante la digitalización", enumeraron los representantes de las seis compañías, que realizaron una breve exposición sobre cómo había influido su participación en el proyecto "Avilés sostenible".

"Nuestro objetivo es conseguir un producto neutro en carbono en 2030", aseguró Laura García, responsable de I+D de Room 2030, empresa que actualmente se encuentra captando la entrada de nuevos inversores. "Para ellos es importante que estemos alineados con objetivos de sostenibilidad", expresó García que, eso sí, también manifestó que la empresa quiere "mantener la esencia" pese la entrada de nuevo capital.

A Lactavisa, empresa láctea, la experiencia les sirvió "para saber dónde estamos y a dónde queremos ir, e incluso para ver que estamos mejor de lo que podríamos pensar", y también para darse cuenta de que disponen de una estructura "muy flexible". "Nos permite realizar trabajos para terceros que requieren de pequeñas producciones que, seguramente, otro fabricante no podría asumir", resaltó su director general, Fernando Riera, a quien esta experiencia también ha incitado a la empresa a ver "que nuestro catálogo de productos, en un futuro a medio y largo plazo, deberán orientarse más a servir al consumidor final".

En Miravalles, una empresa especializada en las conservas y en la cría de truchas –"nuestros peces se sirven incluso en restaurantes con estrella Michelin"–, con sedes en Avilés, Oviedo o Llanes, la experiencia con el Club de Calidad les hizo pensar en aumentar su "apuesta por las energías renovables" y la "optimización de los procesos". "También estamos trabajando en la economía circular, en utilizar nuestros subproductos para nuevos desarrollos", manifestó Pablo Miranda Hevia, biólogo y responsable de calidad de la compañía.

La gestión de los subproductos es también otra de las prioridades de Contendores Gema. "En esta experiencia también descubrimos que hay muchos aspectos ligados a la sostenibilidad que ya veníamos cumpliendo por nuestra propia actividad", declaró Rubén Avanzas, del área de desarrollo de operaciones de la compañía, a quienes su participación en el programa les llevará a hacer una apuesta decidida por la digitalización y también les hará explorar nuevas líneas de negocio relacionadas con la valorización de los residuos y el asesoramiento o la formación.

Jofrasa, empresa especializada en limpiezas con presencia en Galicia, País Vasco, Andalucía o Baleares, además de en Asturias, resaltaron también la importancia de cómo incorporar lo aprendido en este programa a la plantilla. "Tenemos ya desarrollado un sistema de formación en muchos aspectos, y se trata de incorporar estos conocimientos a esas formaciones y a nuestro día a día, para que se integre y se comparta", señaló Luis Miyar, director general de la compañía.

Desde la organización se excusó la ausencia de representantes de Iturcemi, aunque sí se leyeron algunas conclusiones del proceso hechas por la empresa, relacionadas con sus líneas estratégicas de innovación, entre las que se encuentran la búsqueda de la eficacia y de la innovación, reducir la huella de carbono o impulsar el bienestar y la salud mental de sus trabajadores.

"Esta experiencia no solo debe servir para transmitir una metodología de trabajo, sino que debe ser un antes y un después", apuntó la alcaldesa, Mariví Monteserín. También ensalzó el funcionamiento de "Avilés sostenible" el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa. "Son programas cortos pero intensos, en los que las empresas mejoras los procesos y los utilizan de manera más eficiente. Lo mejor es que ellos ven los resultados, y eso es lo importante para que otras empresas acudan a ellos", aseguró el edil, que dado el éxito de esta segunda convocatoria ya ha confirmado que habrá una tercera.