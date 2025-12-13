Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación UCO derribo baterías AvilésHuelga de médicosCambios en Valgrande-PajaresEntrevista a Juan Cofiño
instagramlinkedin

La futura cantera de la informática crece en el Enrique Alonso de Avilés

"La hora del código" acerca a los escolares de la ciudad las bases de la programación y la computación

Un momento de la actividad. | LNE

Un momento de la actividad. | LNE

C. J.

Avilés

La gamificación o la técnica de aprender jugando para motivar y enseñar de forma lúdica vivió ayer un nuevo episodio el Colegio Enrique Alonso. Representantes de los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de Asturias –CITIPA y COIIPA–, acompañaron a los chavales en una clase de programación con un tutorial de videojuegos. Fue el alumnado de sexto de Primaria quien dedicó una de las primeras horas lectivas de la jornada a desarrollar aspectos como el pensamiento computacional o la inteligencia artificial a partir de un tutorial de Minecraft, dirigidos por Cristian Lado, colegiado del CITIPA.

El decano de la entidad, Alberto Núñez, destacó la "desbordante" sorpresa que le genera cuando ve a las niñas y a los niños "haciendo los tutoriales de ‘La hora del Código’ –que es como se denominada esta actividad–" y que, además, lograran "ir más allá de lo que a veces nos imaginamos los propios voluntarios".

Ensalzó asimismo la creatividad de los estudiantes y su capacidad de asumir conceptos de programación, y de abstracción computacional. "Espero que sigamos pudiendo celebrar esta actividad y contar, una vez más, con ayuntamientos como el de Avilés que muestran su firme apoyo a un evento tan importante para introducir a las niñas y niños, en edades tempranas, en ámbitos relacionados con la ingeniería informática".

La presente edición de "La hora del código" visitará , además de Avilés, centros de Oviedo, Gijón, Siero, Llanera, Lena, Aller, Cangas de Onís, Llanes, Colunga Sariego, Cudillero o Ribadesella.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  2. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  3. Fin a siete años de abandono: comienza el desbroce del campo de golf de Los Balagares
  4. Siete visitas a Urgencias sin diagnóstico: el Sespa indemnizará a la familia de un catalán afincado en Avilés de 36 años que falleció por cáncer de esófago
  5. Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del 'ha vuelto la luz a la ciudad' a la 'decepción' en los barrios
  6. La UCO investiga su hubo un amaño en el contrato para derribar baterías en Avilés
  7. Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios
  8. Un vino blanco, una tablet y la terraza de un bar: la intrahistoria de la detención de Natalio Grueso en Portugal

Avances en la descarbonización del transporte marítimo: Idesa desarrolla desde Avilés una solución pionera para la captura de CO2

La futura cantera de la informática crece en el Enrique Alonso de Avilés

La sostenibilidad, un elemento para impulsar la competitividad de las empresas de Avilés

Hay bocarte para rato en Asturias: los científicos los confirman con estos datos

Hay bocarte para rato en Asturias: los científicos los confirman con estos datos

Nacho Rodríguez, director comercial de Windar: "La gran amenaza no son los aranceles de Trump, sino China, que juega con otras reglas"

Nacho Rodríguez, director comercial de Windar: "La gran amenaza no son los aranceles de Trump, sino China, que juega con otras reglas"

El Puerto de Avilés y la Universidad ensayan cómo producir energía ‘verde’ en el cauce del Raíces

Avilés impulsa las vocaciones STEM: «No hace falta ser un genio para ser científico»

Avilés se posiciona como referente asturiano de la transición energética: esta es la gran cita con la industria que recala en la ciudad durante dos días

Tracking Pixel Contents