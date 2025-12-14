Avances en la descarbonización del transporte marítimo: Idesa desarrolla desde Avilés una solución pionera para la captura de CO2

La empresa Idesa, con instalaciones en el parque empresarial Principado de Asturias, en Avilés, ha dado un paso decisivo en la descarbonización del transporte marítimo con la fabricación de un piloto compacto de captura de CO₂ en tierra, una solución pionera diseñada para replicar con total precisión las condiciones reales de un buque.

Para maximizar la relevancia y aplicabilidad de la tecnología, Idesa trabaja en este proyecto en colaboración con un sólido grupo de socios del sector marítimo: SOERMAR, WILLBÖ Engineering, ASTANDER, ASTICAN, Bureau Veritas Spain y Ership Grupo. Todos ellos aportan su experiencia para asegurar un diseño optimizado, seguro y escalable, aunque es IDESA quien lidera la fabricación del piloto, paso clave para demostrar su viabilidad real.

La solución desarrollada permitirá reducir de forma significativa las emisiones generadas por motores térmicos y generadores, sin comprometer la funcionalidad del buque más allá del peso adicional que supone su instalación. Además, se prevé que su impacto energético sea mínimo, manteniendo la compatibilidad con los ritmos y necesidades operativas del transporte marítimo.

Gracias a su capacidad industrial y tecnológica, Idesa asume un rol central en el desarrollo del prototipo, que permitirá validar su futura integración a bordo y evaluar su impacto en la operatividad del barco, así como en la logística de recogida, almacenamiento y reutilización del CO₂ capturado.

Con este proyecto, Idesa reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la transición energética del sector naval, consolidándose como un actor clave en el desarrollo de tecnologías que marcarán el futuro de la industria.