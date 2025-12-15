Una aplicación pionera para los materiales del futuro: Idonial impulsa el reciclaje de virutas de titanio para la industria de defensa

El centro tecnológico Idonial ha sido seleccionado por la Agencia Europea de Defensa dentro de una convocatoria para impulsar las pruebas de concepto relacionadas con la economía circular en el sector de la defensa. Junto a sus socios belgas de CRM Group y el Instituto Tecnológico Danés, los investigadores de Idonial buscan demostrar cómo la reutilización de la chatarra de titanio procedente del mecanizado, en forma de virutas, permite darle un nuevo uso para la industria de defensa a partir de la fabricación aditiva.

El titanio, empleado en las industrias militar y civil debido a su excepcional relación resistencia-peso y durabilidad, se considera ideal para aplicaciones como turbinas de aeronaves, componentes de artillería, válvulas submarinas o blindaje protector ligero. Sin embargo, explican los investigadores, su elevado coste, debido a la complejidad del procesamiento y al suministro limitado, condiciona su adopción generalizada. El titanio, incluido en la ley europea de materias primas fundamentales, contempla una serie de retos en cuanto al abastecimiento, transformación y reciclaje.

En este sentido, el equipo de Idonial, junto a sus socios belgas y daneses, se ha fijado minimizar ese impacto mediante el reciclaje y valorización de las virutas de titanio, con la idea de homogeneizarlas, almacenarlas y obtener polvo reciclado no esférico de titanio, ideal para su utilización en fabricación aditiva. Esto allana el camino para su almacenamiento y reutilización industrial.

Ventajas

La ley europea sobre materias primas fundamentales fija unos parámetros de referencia para 2030, entre ellos que una cuarta parte de la demanda de estos materiales —incluido el titanio— se cubrirá mediante el reciclado. Y ahí es donde han querido incidir desde el centro tecnológico Idonial, que han visto en la fabricación aditiva una ventaja estratégica para avanzar en la optimización de residuos generados en la industria de defensa, “porque se trata de volver a hacerlos útiles”.

Tradicionalmente, esta chatarra en forma de virutas de titanio se enviaba a otros países para su transformación y valorización. Ahora se le podrá dar una nueva vida mediante una ruta de reciclaje dentro de la Unión Europea, evitando costes logísticos y reduciendo la dependencia exterior.

Detalle de virutas de titanio / Idonial

Aplicaciones militares

El proyecto abre asimismo un nuevo camino para las cadenas de suministro de titanio, que hasta ahora se basaban en procesos de fusión altamente energéticos, dependientes de recursos fósiles.

Si bien la investigación de Idonial, CRM Group y el Instituto Tecnológico Danés está planteada como una prueba de concepto, no se descarta extender su uso más allá de la industria de defensa. “Chipart”, nombre de la iniciativa, busca abordar los desafíos en el suministro de un material crítico, transformando las virutas de titanio en productos de alto valor, aptos para aplicaciones militares. Combinado con la fabricación aditiva, este enfoque permite avanzar hacia equipos de protección personalizados y diseños de blindaje optimizados. El reciclaje del titanio no solo reduce el impacto ambiental, sino que refuerza la resiliencia de la cadena de suministro.