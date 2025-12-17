Proyectos en femenino y en defensa del bienestar afloran en La Curtidora

La robótica es una herramienta que tiene un sinfín de posibilidades, también sirve para desarrollar proyectos relacionados con la salud y el bienestar. Con esa base, sesenta alumnos de varios institutos de la ciudad participan estos días en La Curtidora en la nueva edición del programa Ciencia en femenino, que contempla, entre otros objetivos, promocionar los estudios científico y tecnológicos entre las chicas y huir de la tradicional masculinización de esta rama profesional.

Mónica Fernández, Carlota García e Irene Porras.

Varios adolescentes pusieron ayer en práctica los proyectos que han maquinado. Cada grupo de tres ha ideado un sistema de pulsera inteligente, le han dado forma y sentido con el fin de echar una mano a las personas que más lo necesitan. Paula Méndez, Alma Loredo y Omar López, que estudian en La Luz, han comenzado a programar una placa base, adosada a esa pulsera inteligente, a modo de brújula "para ayudar a las personas mayores a orientarse con un botón sencillo para avisar, por ejemplo, a las familias si se pierden o desorientan". Jimena Ferrero, Mateo Grandoso y Mara Martínez, del Luisa Marillac, han ideado un sistema que mide la contaminación acústica y que en el caso de exceder los decibelios "pita". "Se trata de cuidar la salud auditiva", señalan.

El hackatón de Ciencia en Femenino, que es como se llama la actividad, está coordinado por la firma tecnológica Obo. Su directora, Paloma González y su hermana y formadora de la firma, Marina González, destacan la importancia de iniciativas como Ciencia en femenino para animar a las jóvenes al mundo tecnológico. Ambas crecieron con un ordenador en su casa y con el tiempo defienden el uso de las pantallas "de una manera activa, es decir, utilizar el cerebro más que cuestiones pasivas como ver películas". "Es muy importante adquirir competencias digitales y eso se hace con un ordenador mucho antes que con una tablet", insisten ambas hermanas minutos antes de continuar la actividad.

Irene Porras, Mónica Fernández y Carlota García plantean que su pulsera inteligente se utilice a modo de collar de perro guía con capacidad de vibración y sonido capaz de orientar a las personas invidentes. Este grupo de estudiantes del Carreño Miranda destacan además la importancia de programas como Ciencia en femenino para desmitificar las labores que tradicionalmente se han asociado con el género masculino.

Adriana Estrada, Amina El Hassnaoui y Ángela Iglesias, también del Carreño Miranda, también han pensado en el colectivo invidente para su "pulsera inteligente", eso sí, prevén utilizar un sistema bluetooth y un sistema capaz de advertir de los peligros y barreras a los que se pueden enfrentar estas personas.

Tras unas pequeñas claves de programación, el alumnado pasó a otro taller centrado en la economía circular y necesario para el posterior desarrollo de la pulsera inteligente. La iniciativa está centrada en conocer la herramienta para la presentación del futuro proyecto. Para ello, los participantes en la iniciativa aprendieron el sistema para convertir botellas de plástico en filamentos además de idear modelos 3D de objetos. Para ello, personal de la empresa Obo les mostró una recicladora de filamentos y tecnologías de fabricación digital.

Las propuestas e ideas presentadas ayer en La Curtidora competirán con las de los talleres previstos para esta mañana. El equipo ganador participará en un concurso nacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y, en el caso de resultar finalista, asistirá a la fase final del concurso que tendrá lugar en abril. En los últimos siete años Avilés ha sido finalista.