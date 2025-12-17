Las pymes asturianas sacan nota en gestión responsable y sostenible

El Club de Calidad, en colaboración con la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias, celebró ayer una jornada en Avilés, en Maqua, con el objetivo de presentar el trabajo realizado durante este año en relación a la visibilización y promoción de buenas prácticas empresariales en materia de gestión sostenible que ya comenzaron el año anterior. Para ello, se elaboró un informe sobre la situación de las empresas asturianas en cuanto a certificaciones en materia de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).

Daniel Salas, presidente del Club de Calidad, destacó la evolución de las empresas asturianas con respecto a los ODS, algo que queda patente ya que "de las 272 empresas que han participado, un 88% tiene alguna certificación y un 65% incluso, más de una". Hizo referencia también al trabajo que queda por hacer ya que "todavía hay un 12% de empresas que no tienen ninguna certificación". Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del citado informe, ayer presentado por Sandra Herrero, responsable de la coordinación del trabajo realizado por el Club de Calidad. Otra más: un 93% de las grandes empresas cuentan con certificación y actúan como tractores de sostenibilidad, generando un efecto arrastre sobre toda la cadena de valor y sus proveedores.

Juan Antonio González Ponte, director general de Agenda 2030, consideró este estudio "un punto de partida para conocer la situación actual de las empresas asturianas en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental que permite identificar el camino a recorrer en el futuro". Valoró Ponte sobremanera el compromiso en este campo de las pequeñas y medianas empresas, así como de las micropymes, que desempeñan un papel clave en la cohesión social y la vertebración territorial. "Aunque muchas de estas empresas no identifiquen explícitamente su labor con la Agenda 2030, su contribución al desarrollo económico, social y medioambiental del territorio es significativa", dijo, y subrayó: "Desde la dirección de Agenda 2030 siempre promocionaremos a las empresas que cumplen esos criterios de sostenibilidad medioambiental y social. Siempre decimos que para que Asturias sea un Paraíso Natural, tiene que ser socialmente responsable y medioambientalmente sostenible y esto se tiene que aplicar en el ámbito empresarial".

En el encuentro participó asimismo Inmaculada GarcÍa, directora de AENOR, que puso en valor el papel de las certificaciones como herramientas para la sostenibilidad empresarial. "Las empresa no pueden dejar de ser responsables si quieren tener futuro, la ASG no es una moda empresarial, es una responsabilidad", sentenció.

En el encuentro también se presentaron casos prácticos de empresas asturianas que están liderando el camino hacia una gestión más responsable. Participaron, en este caso, en una mesa redonda, Rubén Avanzas, de Desarrollo de Operaciones en Contenedores Gema; Javier Gorjón, director de calidad, medioambiente y PRL en Delcom Operador Logístico S. A. y Juan Ibañez, director de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad en ENCE.