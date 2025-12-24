El vivero de empresas avilesino fructifica: La Curtidora cierra el año con el 90% de ocupación

La Curtidora es el vivero de empresas de Asturias. El proyecto nació hace 30 años, cuando era concejala de Promoción Económica la ahora alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. Clientes actuales y otros ya veteranos que en su día hicieron uso de estas instalaciones ubicadas en Versalles brindaron ayer por el año que está a las puertas, también directivos, colaboradores y responsables políticos de la ciudad. El tintineo de copas traducido a cifras representa una ocupación próxima al 90 por ciento a lo largo de este año en el centro de empresas. La Curtidora cierra, pues, el ejercicio 2025 con unos resultados que confirman su consolidación como espacio de referencia para la creación y el crecimiento empresarial en Avilés.

Los datos anuales muestran una ocupación en metros cuadrados del 89,44%, una de las cifras más altas registradas en la última década, reflejo de la estabilidad del Centro y de su capacidad para atraer y retener proyectos empresariales. Actualmente, 135 empresas desarrollan su actividad en La Curtidora.

Estas cifras mantienen la tendencia de crecimiento de los últimos años y confirman la capacidad de La Curtidora para seguir atrayendo proyectos. A lo largo de 2025 se han incorporado 37 nuevas empresas, cifra que contribuye a la histórica trayectoria del centro, que acumula ya 539 empresas, de las cuales 374 han sido de nueva creación.

Uno de los indicadores más relevantes es la alta tasa de supervivencia de los proyectos incubados: el 77,16% de las empresas de nueva creación superan los cinco años de vida. El perfil medio del emprendedor que se ha instalado en el centro de empresas La Curtidora a lo largo de sus 30 años de trayectoria se corresponde al de un varón de 38 años, con estudios superiores y experiencia laboral previa.

Monteserín aplaudió a los usuarios de La Curtidora. Dijo además: "Estos treinta años han servido para mucho y ahora estamos en otro proyecto que esperamos que dentro de 30 años sea tan exitoso, como es la Manzana del Talento". Valoró también el impulso de Escribano en Avilés, compañía madrileña de ingeniería de defensa y seguridad que ha instalado en La Curtidora su centro de I+D.

Ana Lamela, directora del centro de empresas de Versalles, también aplaudió a los "hijos" de La Curtidora y valoró sobremanera que el centro favorece la conexión entre empresas "para hacer sinergias y colaboraciones que permiten crear nuevos negocios y ganar contactos". Ayer el brindis fue doble, por los 30 ya cumplidos y el año que está por comenzar.