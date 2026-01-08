La Universidad de Oviedo apuntala la apuesta avilesina por el polo de la innovación

El Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo se han dado la mano para afianzar el compromiso con la innovación en Avilés. Ambas partes han firmado un protocolo de colaboración en el campo de la "innovación, el talento y la transferencia de conocimiento", que es el primer paso para fijar un convenio estratégico en el que ya se definirán los planes concretos de un acuerdo que "contribuye a reforzar la estrategia de transformación productiva de la ciudad mediante modelos industriales más sostenibles, digitales y basados en I+D+i". Esta colaboración que se extenderá durante los próximos cuatro años tiene por objetivo consolidar Avilés como "entorno de referencia para la investigación aplicada y el emprendimiento tecnológico" con la consiguiente colaboración con la Universidad de Oviedo.

La Curtidora, el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación y la futura Manzana del Talento –"que enseguida será licitada", según palabras de la Alcaldesa, Mariví Monteserín– se pondrán al servicio "de la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el emprendimiento tecnológico" gracias a este acuerdo de "colaboración público privada industrial y de desarrollo para un municipio innovador como Avilés", resaltó la regidora avilesina, que no dudó en destacar que el acuerdo "convertirá Avilés en un espacio de referencia para el impulso de spin offs y start ups universitarias que permitirán generar nuevos proyectos industriales al igual que desplegar programas de transferencias e innovación impulsados por la Universidad".

El Rector, Ignacio Villaverde, destacó que la Universidad de Oviedo "no podía ser ajeno al proceso" de reinvención y apuesta por el campo de la innovación que vive Avilés y felicitó al Ayuntamiento de por su "confianza y paciencia" en el desarrollo de este acuerdo "que tendrá sus frutos". "Este convenio refuerza la apuesta por modelos industriales sostenibles y digitales y también sitúa a la Universidad de Oviedo en el centro de la transferencia de conocimiento y la investigación aplicada", apuntó el Rector, que no dudó en añadir que la Universidad desempeña "un papel clave como motor de la innovación en Asturias, generando sinergias que permiten transformar ideas en proyectos de alto impacto, fomentar el emprendimiento tecnológico y atraer talento". "Con iniciativas como esta, avanzamos hacia una Asturias más competitiva, conectada con Europa y preparada para liderar la industria del futuro", remarcó Ignacio Villaverde.

El protocolo suscrito ayer en el salón de recepciones municipal permitirá consolidar Avilés como polo de innovación y entre otras medidas se abre a acoger programas de transferencia e innovación y títulos del Instituto Universitario de la Empresa. Según avanzó el Ayuntamiento, las empresas radicadas en la ciudad obtendrán, entre otros, tarifas reducidas en los Servicios científico-técnicos de la Universidad de Oviedo. El protocolo regulará la promoción activa del Parque Científico Tecnológico como socio estratégico de la universidad en consorcios de ámbito europeo o internacional.

Un millar de aspirantes a grados de Salud en Asturias

El Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, entiende que la implantación de la Universidad Nebrija en Avilés "es complementaria" con el desarrollo de la Universidad pública asturiana. Lo dijo a preguntas de este periódico sobre el plan de la Universidad privada para sumar a sus estudios en la ciudad un segundo grado, el de Psicología. Ignacio Villaverde dejó claro que "(la Nebrija) viene a cubrir un espacio que la Universidad de Oviedo no puede llegar por limitaciones de infraestructura y de capacidad, es más viene a enriquecer el escenario formativo" de la región. El Rector detalló, no obstante, que la implantación de universidades privadas en la región conlleva una serie de limitaciones: no pueden desarrollar estudios ofertados por la Universidad de Oviedo salvo que haya casos en los que haya excedentes "evidentes" de solicitudes. "En el campo de la Salud (Medicina, Enfermería y Psicología) es lo más claro: tenemos sobre mil preinscripciones donde los estudiantes ponen como primera opción la Universidad de Oviedo y nosotros no llegamos a esa cifra porque no tenemos capacidad", apuntó el máximo responsable de la universidad asturiana.

Ignacio Villaverde entiende que las universidades privadas como la Nebrija vienen a cubrir un espacio. "Lo importantes es que se evalúe, que es lo que nosotros siempre hemos reivindicado, con los mismos estándares de calidad que nosotros ofrecemos en la Universidad de Oviedo", destacó el rector de la Universidad de Oviedo.