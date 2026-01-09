Avilés "caza" congresos con la estrategia de "la ciudad de los 10 minutos"

Avilés caza congresos en ferias nacionales. La Oficina de Congresos de Avilés participó el año pasado en tres certámenes de turismo MICE –acrónimo de Meetings (Reuniones), Incentives (Incentivos), Conferences (Conferencias/Congresos) y Exhibitions (Exposiciones o ferias)–, donde lograron mantener 62 reuniones con empresas y profesionales del sector. Para este 2026, el ente dependiente de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento ya tiene cerrados diez congresos en la ciudad, una cifra que previsiblemente aumentará en las próximas semanas. «Dentro del sector MICE, Avilés es un destino que podríamos llamar de última hora: mientras otras ciudades como Oviedo y Gijón ya tienen sus calendarios prácticamente completos, nosotros aún tenemos fechas libres, por lo que ahora podremos optar a captar reuniones que otras ciudades ya no pueden albergar», explica Marta Gómez, de la Oficina de Congresos de Avilés.

Las tres ferias en las que estuvo presente Avilés fueron el Global MICE Forum de Gijón, en el que participaron más de 200 profesionales del sector, y en el que la Oficina de Congresos mantuvo reuniones con 16 profesionales del sector, «todas ellas para presentar Avilés como y sus ventajas como destino»; el Global Mice Forum de Madrid, en el que acudió de manera conjunta con las oficinas de congresos de Oviedo y Gijón, donde la representación avilesina participó en 17 reuniones, «principalmente con grandes empresas y organizadores nacionales»; y la IBTM de Barcelona, donde se efectuaron 32 contactos, «para posicionar la ciudad en un contexto más amplio y competitivo».

«Este trabajo refleja una estrategia clara: Avilés no espera a que los congresos lleguen, sino que sale activamente a buscarlos, con un discurso propio, acciones concretas y un acompañamiento muy cercano a los organizadores», destaca Gómez.

Para esa «caza» de ferias, la Oficina de Congresos ha iniciado una estrategia bajo el concepto de «Avilés, una ciudad de 10-slow travel»: «Prácticamente todo lo que necesita un congreso está a 10 minutos de distancia de Avilés. Espacios para congresos, hoteles, restaurantes, estación de tren, aeropuerto, playas, actividades culturales y de ocio...», enumera Gómez, que suma a esto que «muchos de estos desplazamientos pueden hacerse a pie y con proveedores locales, por lo que la huella de carbono es mínima».

Por ahora, la Oficina de Congresos de Avilés ya tiene cerrados una decena de citas en Avilés para este 2026. Y lo que se espera es que en los próximos meses se vayan incorporando nuevos eventos al calendario congresual local. El objetivo es mejorar las cifras del año pasado, cuando Avilés superó la veintena de actos de este tipo.

La Oficina de Congresos de Avilés, además de salir a captar clientes, también ejecutó el año pasado una destacada estrategia: un viaje para profesionales del sector de la organización de viajes MICE para darles a conocer en primera persona los puntos a favor de Avilés. En total participaron cinco responsables de departamentos de eventos de grandes empresas, que durante dos días conocieron la comarca. Visitaron espacios congresuales, efectuaron recorridos a pie por el casco histórico, visitaron el Niemeyer, descubrieron la gastronomía local, parajes naturales y también tuvieron tiempo para el descanso. «El objetivo era que vivieran la ciudad como lo haría un asistente a un congreso. Hay que tener en cuenta que además de conferencias y encuentros de trabajo, en este tipo de turismo siempre suele haber actividades de ocio y esparcimiento para los participantes», explica Marta Gómez, de la Oficina de Congresos de Avilés. Esta iniciativa ha tenido éxito con al menos tres de los operadores participantes.

Las visitas guiadas a la rula o a la antigua mina de Arnao fueron algunas de las actividades que más sorprendieron a las visitantes, además de la cercanía al aeropuerto y a Gijón y Oviedo, tal y como revela Gómez: «Varias destacaron la organización, la cercanía y el cuidado de cada detalle, trasladando una imagen muy positiva del destino».