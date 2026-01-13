Avilés también se inspira en Europa para trazar sus planes de descarbonización

Avilés mira hacia Europa para trazar sus propias estrategias de descarbonización. El concejal de Desarrolo Urbano y Económico, el socialista Manuel Campa, se encuentra de visita en Tampere, Finlandia, con motivo del proyecto JESTSKIR (Just Environmental Transition and Skill Building in Industrial Regions, transición medioambiental justa y desarrollo de habilidades en regiones industriales, en su traducción al español), que trata de promover estrategias locales de descarbonización. "JETSKIR es para nosotros una continuidad del proyecto URBACT del que presentaremos sus conclusiones el próximo día 29 en Avilés y habla sobre la triple transición: la transición energética, la transición del mercado de trabajo y la transición hacia una economía circular", explica el edil.

Este proyecto internacional busca compartir experiencias entre ciudades: "Es fundamental siempre basarnos en nuestro acuerdo de concertación, que dentro de unas semanas tendremos que renovar, el Avilés Innova, la agenda urbana y, por supuesto, las conclusiones que hemos obtenido del proyecto URBACT In4Green. A partir de ahí tenemos que hablar sobre el desarrollo de nuevos suelos industriales, cómo se integran con la movilidad de la ciudad, cómo hacemos compatible y permeable los suelos destinados a gran industria con los suelos del antiguo Parque Empresarial Principado de Asturias y con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, y también seguir avanzando en nuestro modelo de formación a la carta, de análisis y de promoción del desarrollo de aptitudes empresariales y emprendedoras, de cómo intentamos integrar más a la mujer, a las niñas, en los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque creemos que es importante reducir esa brecha de género en estudios que son muy importantes para los empleos del futuro en nuestra ciudad, y todo eso lo vamos a hacer en este proyecto JETSKIR, compartirlo con estos socios durante los próximos 18-24 meses", desarrolla Campa.

Manuel Campa en la reunión del JETSKIR / A. A.

Visita a una planta de hidrógeno verde

La estancia de Campa en Tampere ha coincidido también con la celebración de la Feria Internacional del Hidrógeno Verde de la ciudad finlandesa, motivo por el que el edil, que está acompañado por personal del Puerto y del sector empresarial avilesino, ha participado en una visita a la planta de hidrógeno P2X, en Harjavalta. "Precisamente hoy estamos visitando una planta de hidrógeno que, además, creemos que es importante conocerla de cara a las posibilidades de futuro en nuestra ciudad. Nos acompañan en estas visitas stakeholders, socios, de nuestra ciudad. En este caso nos acompaña la Autoridad Portuaria de Avilés [el jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Manuel Echeverría] empresas, el Club de Calidad como organización empresarial del Principado. Y ver la planta de hidrógeno nos va a permitir analizar en qué punto también estamos en este vector energético en nuestro territorio, saber qué se hace en otros territorios y ver qué podemos hacer junto al puerto y otras empresas para impulsar esta energía en nuestro territorio", relata Campa.